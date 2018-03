Senato | eletti i vicepresidenti Ma il Pd insorge sui questori

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Dopo l'elezione della forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del, l'aula di Palazzo Madama nomina i quattro. Sono Roberto Calderoli della Lega, che passa con 164 voti, Ignazio La Russa di Fratelli d"Italia (119 voti), Paola Taverna del Movimento 5 Stelle (105 voti) e Anna Rossomando del Pd (63 voti). Ma è sulle figure deie dei segratri che scoppia la bagarre. Con i dem che gridano allo scandalo perché nessuno dei loro è stato eletto tra ie i sottosegretari. "È un fatto gravissimo - tuona a Porta a Porta il neo presidente deiri del Pd Andrea Marcucci - per la prima volta nella storia repubblicana l'opposizione parlamentare non avrà accesso al funzionamento della macchina del. Siamo davanti ad un fatto senza precedenti"."Quale è il concetto di democrazia del M5S e della destra? Facciamo tutto da soli?". A far ...