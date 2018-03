Senato | centrodestra punta a 2 vicepresidenti e 2 questori | un questore a M5S

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Roma, 28 mar. (AdnKronos) – In corso le votazioni alper il Consiglio di presidenza, alle quali si arriva senza un accordo complessivo tra le forze politiche. Per ora a palazzo Madama ila due vicepresidenze per Roberto Calderoli della Lega e Ignazio la Russa di Fratelli d’Italia. Inoltre per il collegio deivoterà per il centrista ora nel Gruppo di Forza Italia Antonio De Poli,anziano uscente, e per Paolo Arrigoni, della Lega. A completare il collegio dovrebbe essere Laura Bottici, indicata da M5S, chea diventareanziano. Il Pd voterà invece per Salvatore Margiotta. Per le altre due vicepresidenze sono in corsa Anna Rossomando del Pd e Paola Taverna di M5S. Ancora in alto mare le trattative e i candidati per quanto riguarda l’elezione dell’Ufficio di presidenza della Camera in programma domani. Per ...