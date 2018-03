Senato | Calderoli | La Russa | Taverna e Rossomando eletti vicepresidenti

Vicepresidenze - scontro M5S-Pd. Al Senato eletti Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa. Ai dem neppure un questore : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...

Senato - voto per vicepresidenze e questori : tensione Pd-M5s. Verso elezione Taverna - Rossomando - La Russa - Calderoli : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Senato - voto sulle vicepresidenze : verso l'elezione di Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa : Una partita complicata quella per l'elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari al Senato. Un match che si è acceso con la contrapposizione tra 5 Stelle e Pd per l'elezione di ...

Senato - Calderoli e La Russa candidati centrodestra a vicepresidenze : I candidati del centrodestra per le vicepresidenze del Senato sono Roberto Calderoli e Ignazio La Russa. Lo ha detto la presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, uscendo da una riunione di coalizione a Palazzo Madama alla quale ha preso parte anche il leader della Lega, Matteo Salvini. La candidata del Pd è invece la senatrice Anna Rossomando.

Calderoli-La Russa vicepresidenti Senato : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Le nostre candidature per le vicepresidenze del Senato sono Roberto Calderoli e Ignazio La Russa. Come Questore presentiamo Antonio De Poli". Lo ha detto la presidente del ...

Insulti razzisti contro Kyenge - il Senato prenda le distanze da Calderoli : Nel 2013 il Senatore leghista Roberto Calderoli, appena rieletto nelle fila del Carroccio, insultò l’allora ministro dell’integrazione Cecile Kyenge chiamandola “orango”. Due anni dopo il Senato deliberò che le opinioni del Senatore erano “espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e, dunque, “insindacabili“. Ieri la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del ...

La Corte Costituzionale annulla la deliberazione del Senato con cui salvò Calderoli per aver definito la Kyenge un "orango" : Non può godere dell'"insindacabilità" concessagli dal Senato Roberto Calderoli, che nel 2013 insultò in un comizio l'allora ministro dell'Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola "orango". Lo ha deciso la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso del Tribunale di Bergamo che aveva sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione del 16 settembre 2015 ...

Di Maio azzoppa Romani e Calderoli per la presidenza del Senato : Senza dirlo, Luigi Di Maio pone il veto su due dei nomi più quotati nel centrodestra per la presidenza di una delle due Camere. Sono quelli di Paolo Romani e di Roberto Calderoli, in lizza per lo scranno più alto di Palazzo Madama. Le trattative per cercare una intesa tra i partiti sulla presidenza delle Camere proseguono senza sosta: il Movimento 5 Stelle sta spingendo su un suo nome per Montecitorio, in corsa ci sono il ...

Infuria il totonomi : Giorgetti - Fico o Carelli alla Camera; Toninelli - Romani o Calderoli al Senato : Se Montecitorio dovesse andare al M5s potrebbe spuntarla uno dei due pentastellati. Il Carroccio punta alla presidenza del Senato dove altri nomi possibili sono di Forza Italia o CInquestelle -