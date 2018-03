Senato | al via voto per vice presidenti | niente intesa Pd-M5s La DIRETTA

Capigruppo - al via nomine Senato-Camera : 16.18 Prime nomine dei Capigruppo al Senato e alla Camera. L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al Senato,Giulia Grillo alla Camera. Per Forza Italia, Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei senatori e Gelmini capogruppo a Montecitorio. Fdi ha nominato Rampelli alla Camera e Bertacco al Senato. Per il Pd, Delrio alla Camera e Marcucci a Palazzo Madama.

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...

Al via il vertice dei capigruppo sulle presidenze di Camera e Senato : È iniziato verso le 20.10 il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. All'incontro, che si svolge nella sala Tatarella, in uso al M5S, ...

Prima riunione per i neoletti M5S in Senato. Via sandali e poncho - istituzionali nel look e nei profili : Uguali ma diversi. Non c'è più il senatore in sandali o la senatrice spettinata in poncho. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta ...

M5s - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Augusto Minzolini suggerisce la via a Matteo Salvini : 'Perché gli conviene fare il presidente del Senato' : A suggerire la via a Matteo Salvini ci pensa Augusto Minzolini . Dopo un battibecco con Daniela Santanchè a L'Aria che tira , spiega: 'Che ci sia qualcosa tra Lega e M5s non lo ho detto io, lo ha ...

Via libera del centrodestra a Salvini per trattare sui presidenti di Camera e Senato : E' andato in scena a palazzo Grazioli il vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'incontro, il primo post elezioni, è servito a fare il punto sulla situazione politica e...

Matteo Renzi - dimissioni rinviate per bloccare Luigi Zanda presidente del Senato : Ieri era stato il primo a ululare, dopo che Matteo Renzi aveva sì dato le dimissioni da segretario del Pd, ma rinviandole a dopo la formazione del nuovo governo. 'Non si fa così, questo è solo ...

La presidenza del Senato al Pd : ecco l'offerta di M5S per dare il via al dialogo : «Il presidente attende le valutazioni dei partiti». Al Quirinale la frase da ieri è divenuta il mantra destinato a durare sino alle consultazioni del capo dello Stato con i...

Usa in shutdwon - via libera Senato a budget : passa alla Camera : Il Senato Usa ha approvato il budget federale che rifinanzia l'amministrazione, in "shutdown" da un paio d'ore dopo che l'opposizione di un Senatore repubblicano ha ritardato il voto in aula. Il testo ...

Educazione finanziaria - Senato dà via libera alla Strategia nazionale : Il documento si propone di sviluppare l'Educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa per il triennio 2017-2019 , attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di ...

Smog Milano : livelli di PM10 sotto il valore soglia - sforamento in via Senato : A Milano si registrano livelli di PM10 sopra la soglia di 50 microgrammi al metrocubo solo in via Senato: le centraline dell’agenzia Arpa Lombardia ieri hanno rilevato concentrazioni di 44 microgrammi in via Pascal, 54 in via Senato e 46 al Verziere. Nell’area metropolitana si sono registrate concentrazioni per 35 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, per 33 microgrammi a Magenta. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 ...

Shutdown - nessun accordo al Senato Usa : voto rinviato : Il Senato degli Stati Uniti voterà nel pomeriggio nel tentativo di revocare lo Shutdown, la chiusura dell'amministrazione federale scattata alla mezzanotte di sabato. I colloqui fra democratici e ...