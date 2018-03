Selena Gomez | i tweet della mamma di Justin Bieber sono un messaggio per farla tornare

Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? L’outfit della cantante fa discutere i fan (foto) : Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? Nelle ultime ore circolano sul web alcune curiose fotografie della cantante statunitense, paparazzata ieri sera mentre passeggiava con degli amici per le strade di Los Angeles. Non è un segreto di stato, tra Selena Gomez e Justin Bieber c'è aria di crisi da diversi giorni: molti rumors vogliono che la coppia si sia soltanto presa una (ennesima) pausa di riflessione, altri invece sostengono che ...

Justin Bieber e Selena Gomez : la pausa potrebbe essere diventata una separazione definitiva : Ci hanno regalato un’altra manciata di mesi d’amore, culminati con le romanticissime foto dal viaggio in Giamaica, e adesso Justin Bieber e Selena Gomez per l’ennesima volta ci stanno spezzando il cuore. [arc id=”46aca3ce-fe36-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Quella che sembrava dovesse essere una breve pausa per risolvere qualche incomprensione, sarebbe diventata una rottura definitiva: insomma, i Jelena si sarebbero ...

Justin Bieber e l’incidente : la reazione di Selena Gomez stupisce tutti : Justin Bieber e Selena Gomez si sono lasciati: la reazione di lei dopo l’incidente stradale di lui Ormai è ufficiale: Justin Bieber e Selena Gomez si sono lasciati. L’ultimo ritorno di fiamma non è andato nel migliore dei modi e a quanto pare non ce ne sarà un altro in futuro. Secondo quanto fa sapere […] L'articolo Justin Bieber e l’incidente: la reazione di Selena Gomez stupisce tutti proviene da Gossip e Tv.

Bella Hadid ha tolto il like a un post di Selena Gomez e i fan sono confusi : Dopo che Selena Gomez è stata con The Weeknd, l’ex di Bella Hadid, si era ipotizzato che il rapporto due girls non fosse esattamente in buoni termini, ma la settimana scorsa la top model aveva dimostrato il contrario su Instagram. [arc id=”4ca86ff4-72d7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La cantante aveva postato un video in cui dice no all’ossessione di un corpo perfetto e tra i milioni di like che si è guadagnato il post, ...

Una nuova fiamma per Justin Bieber dopo la rottura con Selena Gomez? Le ultime indiscrezioni sui Jelena : Una nuova storia per Justin Bieber dopo la rottura con Selena Gomez? Com'è noto, nelle ultime settimane le cose tra la popstar canadese e l'ex stellina Disney non vanno troppo bene. Tra un tira e molla e l'altro, la storia d'amore più chiacchierata di Hollywood sembra essere arrivata ormai al capolinea. Al momento Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa: lei si trova in Australia per una vacanza tra amiche, mentre Justin è ...

Justin Bieber “parla di Selena Gomez tutto il tempo” e avrebbe cercato di farla ingelosire : Non solo Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa dalla loro relazione, ma in questo momento si trovano in due diversi continenti: lui in America e lei in Oceania, per una conferenza della Chiesa che frequenta (anche se in queste ore è in volo verso casa). 19 marzo, CANDIDS: Selena Gomez viene avvistata su uno yacht in compagnia di alcuni amici a Sydney, Australia. (1) pic.twitter.com/k4Y0SPXqOK — Selena Gomez Italia ...

Another Cinderella Story - film in tv : Selena Gomez è una moderna Cenerentola : Ci riuscirà? Trama, cast e streaming Ecco dove trovare Another Cinderella Story in streaming Questa sera l'appuntamento con Selena Gomez , la magia dell'amore, è fissato sugli schermi di La5 alle ore ...

Justin Bieber : già passato oltre Selena Gomez? Avvistato con una misteriosa bionda : Sembra che Justin Bieber non stia passando solo soletto questo momento di pausa dalla relazione con Selena Gomez. [arc id=”46aca3ce-fe36-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Mentre Sel si trova in Australia per una conferenza della chiesa Hillsong, il cantante è stato Avvistato tutto sorrisi mentre andava al concerto di Craig David a Los Angeles. Durante lo show, è stato visto in compagnia di una misteriosa bionda, mentre le teneva un braccio ...

Selena Gomez e Justin Bieber in pausa : lei in vacanza - lui in crisi : Selena Gomez e Justin Bieber in pausa di riflessione. Lei ne approfitta per qualche giorno di relax con gli amici, lui sembra sia rimasto a casa per ragionare sulla sua vita e provare a dimostrare di essere una persona più affidabile rispetto al passato. La coppia Jelena si separa nuovamente. La pausa, questa volta, dipende dal fatto che gli amici e i parenti di lei non riescano ad accettare il nuovo rapporto amoroso tra i due. Justin Bieber, ...

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ Lei in Australia - lui negli Stati Uniti : l'amore è già al capolinea? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Selena Gomez - grassa a chi? : Le foto di Selena Gomez rilassata, felice in bikini arancione, distesa su uno yacht in Australia in compagnia di un’amica hanno fatto parlare i fan. Qualcuno si è permesso di dire in un tweet che Selena sarebbe «a bit fat». Il tweet poi è stato cancellato. Sfoglia gallery Una provocazione alla quale la star non ha risposto, dimostrando che non le importa quello che dicono di lei. LEGGI ANCHEIl segreto per ...

Selena Gomez mostra le cicatrici del trapianto e dice no all'ossessione di un corpo perfetto : Le foto di Selena Gomez in costume da bagno, come sempre hanno fatto il giro del mondo e l'artista ne ha approfittato per attirare l'attenzione su un messaggio molto importante . Pubblicando un video ...

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ Il cantante canadese supera i 98 milioni di followers su Instagram : JUSTIN BIEBER ha superato i 98 milioni di utenti su Instagram, confermandosi uno dei cantanti più seguiti al mondo sui social. Ma le voci di crisi con SELENA GOMEZ non si placano.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:57:00 GMT)

Selena Gomez - sotto il sole dell’Australia (senza Justin Bieber) : Bikini, crema solare e tanto relax: è la ricetta di inizio primavera di Selena Gomez, avvistata su uno yacht di lusso al largo del porto di Sidney. Un break australiano per la cantante, che dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a un trapianto di rene (donato dall’amica Francia Raisa) è tornata ai sorrisi. E sono proprio le amiche a scortarla in vacanza, garanzia di un sano divertimeno. LEGGI ANCHESelena Gomez e Justin ...