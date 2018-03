Seduta euforica per Unilever

Seduta euforica per Deere : Brillante rialzo per Deere , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,29%. Il trend di Deere mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa situazione classifica il ...

Seduta euforica per Banca Ifis : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,74%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad ...

Seduta euforica per Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 2,54% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Seduta euforica per Movado : Brillante rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,43%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

Seduta euforica per Mondi : Effervescente Mondi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza relativa ...

Seduta euforica per Teradata : Brillante rialzo per Teradata , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,50%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Seduta euforica per Tjx Companies : Brillante rialzo per Tjx Companies , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,83%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tjx ...

Seduta euforica per Chesapeake Energy : Brillante rialzo per Chesapeake Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 18,44%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Chesapeake Energy evidenzia un andamento più ...

Seduta euforica per Deutsche Bank : Protagonista la prima banca tedesca come assets , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Seduta euforica per Mattel : Grande giornata per il produttore statunitense di giocattoli , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mattel evidenzia un andamento più ...

Seduta euforica per Cementir : Brillante rialzo per la società cementiera , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,25%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

Seduta euforica per Moncler : Prepotente rialzo per l' azienda nota per i piumini , che mostra una salita bruciante del 3,40% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale,...

Seduta euforica per Associated British Foods : Vigoroso rialzo per Associated British Foods , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra ...

Seduta euforica per Easyjet : Protagonista Easyjet , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,78%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Easyjet rispetto ...