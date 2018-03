SEAL Team e SWAT rinnovate per una seconda stagione | Shemar Moore e David Boreanaz

optimaitalia

: #SEALTeam e #SWAT rinnovate per una seconda stagione: #ShemarMoore e #DavidBoreanaz promossi - OptiMagazine : #SEALTeam e #SWAT rinnovate per una seconda stagione: #ShemarMoore e #DavidBoreanaz promossi - BlGB4DW0LF : @W1NNERDEM1G0D era arrivato ad un punto di non ritorno: non sapeva più che fare, quindi aveva staccato un pezzo di… - GioelePaglia : RT @TelefilmSpoiler: SEAL TEAM spoiler: Foto promozionali episodio 1x18 'Credible Threat' -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)per una. Questa è la notizia che arriva dagli Usa, dalla CBS, a poche settimane dagli upfronts di maggio in cui conosceremo il destino delle serie tv americane. A quanto pare, però, la rete non ha voluto attendere l'incontro con la stampa per confermare un rinnovo che era già nell'aria da un po'.non hanno certo bisogno di presentazione e di grandi annunci visto che i loro protagonisti sono due degli attori più amati della serialità. Da una parte abbiamo(Bones, e non solo) ine dall'altra(famoso per il suo storico ruolo in Criminal Minds), e a questo punto possiamo dire che entrambi sono stati promossi a pieni vuoti.La CBS ha rinnovato le sue due matricole per la2018-19 grazie agli ottimi ascolti registrati in questa primaè il dramma della CBS più ...