Scuola | meno posti al Sud e poche assunzioni su sostegno

Sparatoria in una Scuola superiore in Maryland alla Great Mills High School : "Almeno 7 feriti" : Ancora violenza in Usa. Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Ci sarebbero sette feriti. Lo riferisce la Cnn citando testimoni. L'episodio è accaduto...

'Più amici - meno bullismo' - sit in dei genitori a Scuola : Castelnovo Sotto, l'iniziativa dopo un episodio denunciato da un'allieva. Il promotore: 'Episodi purtroppo di moda ovunque, siamo qui per dire no'

Scuola/ Gissi (Cisl) : contratto - chi vuole fare a meno del sindacato difende solo l'esistente : Altro che disintermediazione e ostacolo: il nuovo contratto è il contributo migliore, da parte sindacale, alla governance della SCUOLA. MADDALENA Gissi (Cisl) risponde alle critiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Nuovo contratto, i sindacati al potere (di nuovo e peggio di prima), di P. FerratiniSCUOLA/ Desiderare d'essere felici fino all'impossibile: 3mila studenti in ascolto di Montale, di P. Baroni

Ex studente fa strage in una Scuola in Florida : almeno diciassette morti - arrestato il sospetto : Torna nel giorno di San Valentino la paura e il terrore in una scuola superiore della Florida. E si consuma ancora una volta un dramma già vissuto, con una sparatoria che fa almeno diciassette morti e quattordici feriti, per mano di un ex studente di 19 anni. Le vittime sono altri ragazzi e docenti. L’enorme campus della Marjory Stoneman Douglas ...

