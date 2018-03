SCUOLA I nuovi professionali nascono vecchi | così il Miur aiuta l' abbandono

Un anno di SCUOLA Open Source - che presenta in questi giorni i nuovi corsi : Inoltre la sopraggiunta condizione di "maturità", soprattutto per quanto riguarda la visione politica della società, ci ha spinto a fare delle scelte più profonde, probabilmente più radicali, nella ...

I nuovi corsi della SCUOLA Holden su politica e gastronomia : Iniziano a marzo, durano cinque weekend e finiscono a luglio: nel primo si impara a costruire una campagna elettorale, nel secondo a scrivere di cibo usando tutti i cinque sensi The post I nuovi corsi della Scuola Holden su politica e gastronomia appeared first on Il Post.