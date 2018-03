Scherma | l’Italia guarda già a Tokyo 2020 Il futuro è roseo per la squadra azzurra

Scherma - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara - l’Italia vuole fare il pieno : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per l’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2018 : l’Italia vuole confermarsi sul podio con Luca Curatoli e nella gara a squadre : Questa settimana la Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Varsavia (Polonia). l’Italia vorrà confermarsi sul podio sia nella gara a squadre che nell’individuale, dove potremo contare su Luca Curatoli. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questo fine settimana. Partiamo dall’individuale dove Luca Curatoli cercherà di salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto di Padova. Lo sciabolatore napoletano sta lottando ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la Corea del Sud vince ad Heidenheim. L’Italia chiude sesta : La Corea del Sud conquista la vittoria nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile in Germania ad Heidenheim. Gli asiatici hanno sconfitto in finale la Francia per 45-41. Terzo posto per la Svizzera, che ha superato nella finalina la Russia per 45-35. Si ferma nei quarti di finale, invece, il cammino dell’Italia. Dopo le vittorie con Olanda (38-27) ed Israele (43-33), il quartetto formato da Lorenzo Buzzi, Marco Fichera, ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia del fioretto si conferma ai vertici - ma manca ancora la vittoria : Il fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Scherma ha visto l’Italia ancora protagonista. Infatti a Katowice (Polonia) le azzurre del fioretto sono riuscite a salire sul secondo gradino del podio nella prova a squadre, mentre nell’individuale Camilla Mancini ha centrato uno splendido terzo posto. Anche questa volta è mancata però la vittoria, dimostrando che c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti per trovare il grande ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...