Scatta la Mifid 2 | l’Europa dice stop ai «casinò» finanziari

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Con loalle «opzioni binarie» e i limiti ai «contract for differences, le Consob europee hanno dichiarato guerra agli strumenti altamente speculativi e troppo spesso venduti in maniera fraudolenta via internet. Il «bazooka» è carico contro prodottiche - dati alla mano - hanno causato perdite ai risparmiatori nel 74-89% dei casi, con passivi medi che vanno da 1.600 a 29mila euro...