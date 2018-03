Scarcerato dopo 20 mesi l' ex senatore Caridi | resta imputato per associazione mafiosa

Il governo dell’Etiopia ha Scarcerato uno dei leader dell’opposizione - Bekele Gerba - dopo proteste di massa : Il governo dell’Etiopia ha fatto sapere di aver scarcerato uno dei leader dell’opposizione, Bekele Gerba, dopo diverse proteste di massa avvenute negli ultimi giorni in varie città. Gerba era stato arrestato nel dicembre 2015 per aver promosso manifestazioni anti-governative nella regione di The post Il governo dell’Etiopia ha scarcerato uno dei leader dell’opposizione, Bekele Gerba, dopo proteste di massa appeared first ...