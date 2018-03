Sassuolo-Napoli | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Napoli - Hysaj si allena in gruppo : recuperato per il Sassuolo. Hamsik ancora in dubbio : Maurizio Sarri e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo il grande spavento a causa dell'infortunio subìto da Elseid Hysaj nel corso della gara amichevole tra la sua Nazionale, l'Albania,...

Sassuolo - Iachini : 'Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa. Berardi può tornare in Nazionale. Su Politano...' : L'allenatore del Sassuolo , Giuseppe Iachini , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Contro il Napoli sicuramente sarà difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l'unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro ...

LA RADIOCRONACA Tuttavia, per chi non potesse seguire Sassuolo Napoli in TV o in streaming Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia trasmetteranno l'evento.

Serie A - domani via libera a rimborso biglietti di Sassuolo-Napoli : I tifosi che avevano acquistato i biglietti per Sassuolo-Napoli, match della 30esima giornata di Serie A in programma il prossimo 31 marzo, match inizialmente previsto alle 15 e poi spostato alle 18, potranno chiedere il rimborso a partire da domani. Lo annuncia il Sassuolo con una nota sul suo sito ufficiale. “In considerazione dell’avvenuto cambiamento di orario della partita Sassuolo- Napoli, in programma sabato 31 Marzo 2018 alle ...

Sassuolo - Acerbi : 'Con il Napoli difficile ma non impossibile' : Sassuolo - ' Il mister ha preparato questa amichevole come una partita di campionato '. In questa dichiarazione di Francesco Acerbi , prima del test con il Bassano in programma oggi, c'e' tutto il ...

Serie A - Sassuolo-Napoli si gioca il 31 marzo alle 18 : Il match della 30esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 31 marzo si giocherà alle ore 18 anziché alle 15. Lo ha stabilito la Lega di Serie A “preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica”. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Sassuolo-Napoli si gioca il 31 marzo ...

Sassuolo Napoli - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Sarà possibile, come sempre, seguire il match anche in streaming. Sia Sky , con il servizio Sky Go , che Mediaset Premium , con l'app di Premium Play. Tutti i clienti potranno seguire la gara ...

Napoli - Hamsik dimesso dopo operazione alle tonsille. In forte dubbio per il Sassuolo per problema muscolare : Marek Hamsik è stato dimesso dalla clinica Reusch di Napoli , dove mercoledì mattina il professor D'Angelo gli aveva praticato una tonsillectomia. Il centrocampista aveva deciso di anticipare l'...