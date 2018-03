ilfattoquotidiano

: Santanchè vs Barbacetto sulla Casellati: “Soffrite perché M5S ha votato una che è… - TutteLeNotizie : Santanchè vs Barbacetto sulla Casellati: “Soffrite perché M5S ha votato una che è… - gisellaruccia : Quando vuoi fare un complimento lusinghiero e ti vien fuori la peggiore offesa del mondo #pelisullecaviglie - Libero_official : 'Rispetto il tuo dolore, ma...'. E Barbacetto non può far altro che provare a sorridere -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Botta e risposta pepato a L’Aria che Tira (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianniesordisce: “Ho grande rispetto per il dolore dei giornalisti de Il Fatto Quotidiano. Però poi il dolore porta confusione”. “Per niente”, sorride. “State impazzendo all’idea che il M5S abbialacome presidente del Senato”. “Non so di che dolore si parli”, replica il giornalista. La parlamentare poi accusa la sinistra: “L’ho sentita sempre riempirsi la bocca di questioni femminili e intanto Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha una donna come leader. Ieri Forza Italia hadue capigruppo e presidente del Senato donne. E il vicepresidente della Camera sarà una donna”....