Sanità | nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi

Sanità : infermiera aggredita nel Palermitano - denunciato 22enne (2) : (AdnKronos) - "Solidarietà, appoggio e sostegno" all’infermiera e "ferma condanna della vile aggressione" sono state espresse dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo. "E’ inaccettabile il clima di ostilità che vivono i nostri operatori impegnati con grande scrupolo e professionalità ad assicur

Sanità : infermiera aggredita nel Palermitano - denunciato 22enne : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - E' stato denunciato l'uomo che ieri ha aggredito un'infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico, in provincia di Palermo. Si tratta di A.M., 22 anni, volto noto alle forze dell'ordine, che adesso dovrà rispondere di violenza e minaccia a pubblico ufficiale

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA - Lunedì 26 marzo 2018 alle 12 - nella sala riunioni dell'Assessorato alla Sanità e Servizi alla Persona - ... : Presentazione, firma e deposito presso il Comune di Ferrara dell'Accordo territoriale ai sensi della legge 431/1998 sulle Locazioni abitative 26-03-2018 / Giorno per giorno Sarà firmato questa mattina,...

Sanità - nel pubblico liste d’attesa fino a 65 giorni - nel privato 7 : Sanità, nel pubblico liste d’attesa fino a 65 giorni, nel privato 7 Sanità, nel pubblico liste d’attesa fino a 65 giorni, nel privato 7 Continua a leggere L'articolo Sanità, nel pubblico liste d’attesa fino a 65 giorni, nel privato 7 proviene da NewsGo.

Sanità : nelle oncologie italiane un manifesto contro le fake news : A partire da oggi, in tutti i reparti di oncologia italiani sara’ esposto un manifesto con il decalogo contro le fake news. E’ stato realizzato da Unamsi, l’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione, su sollecitazione del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo). Il decalogo ‘Salute in Internet: 10 regole per navigare in sicurezza’, e’ costituito da consigli fondamentali ma ...

Le diseguaglianze nella Sanità in Italia : un Paese profondamente spaccato : L’Italia appare ancora un Paese profondamente spaccato per quel che riguarda le diseguaglianze nella sanità. Come si evince dai dati del 2018 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane, le differenze sono legate sia all'accesso alle cure, sia alle condizioni economiche e sociali delle regioni dove si vive, e anche al livello d’istruzione. Si vive di più al Nord che al Sud: in Campania, secondo dati del 2017, gli uomini ...

Terremoto : dalla Sanità “risposte rapide” nell’area colpita : Nel dopo Terremoto la sanità umbra “ha assicurato in tempi rapidissimi” le prime risposte ai cittadini dei territori colpiti. A fare un primo bilancio è l’assessore regionale Luca Barberini. “Abbiamo realizzato e ripristinato – ha detto all’ANSA – i punti di erogazione dei servizi in moduli stabili”. L’assessore ha ricordato che questo è avvenuto a Norcia e Cascia. “La nostra idea ...

Sanità : in Veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La Rete Oncologica Veneta (ROV) permette a tutte le Oncologie della Regione di lavorare insieme in un unico team che assicura a tutte le persone colpite da tumore la stessa qualità di prestazioni, diagnosi e cura. In caso di necessità, il paziente viene indirizzato al ce

Sanità : in Veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Questo Ospedale dal 2016 è un Cancer Care Center dotato di un numero verde (800 143 143) per la cura del tumore - spiega Mario Piccinini, Amministratore delegato del ‘Sacro Cuore-Don Calabria’ –. Per noi è stato un approdo naturale, perché da tempo seguiamo con attenzion

Sanità : in Veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Un tumore cambia la vita delle persone, ma è fondamentale sapere che oggi, grazie alla diagnosi precoce e ad armi sempre più efficaci, circa il 60% dei pazienti italiani sconfigge la malattia – afferma Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM -. L’Italia, infatti,

Sanità : in Veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ogni giorno nel nostro territorio sono stimate circa 87 nuove diagnosi di cancro – spiega Stefania Gori, presidente nazionale AIOM e Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar -. Da un lato, il progressivo invecchiamento della

Sanità : in Veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) - Il Veneto è Regione virtuosa nell’adesione agli esami di screening anticancro. Nel 2016, il 79% dei cittadini ha eseguito il test per individuare in fase precoce il tumore del colon-retto (esame del sangue occulto nelle feci), più del doppio rispetto alla media naziona