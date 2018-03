Samsung Galaxy S9 ed S9+ | arriva un aggiornamento software da 287 MB

Riflettori accesi su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : fluidità e batteria con aggiornamento marzo : Due giorni fa i non più giovanissimi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo sui dispositivi no brand con gran sorpresa dei possessori del device che dopo tanto ritardo accumulato per il precedente update mensile di febbraio, si aspettavano di dover attendere e non poco anche per l'ultimo adeguamento contro le vulnerabilità software. Così non è stato ed è giunta l'ora di iniziare a tirare le somme per ...

Samsung Galaxy S5 riceve - un po’ a sorpresa - un nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy S5 (brand TIM). Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare diversi miglioramenti a livello di stabilità e performance ed è già in fase di roll out anche in Italia L'articolo Samsung Galaxy S5 riceve, un po’ a sorpresa, un nuovo aggiornamento software proviene da TuttoAndroid.

Quattro interventi su Samsung Galaxy S8 con aggiornamento di marzo da oggi in Italia : Viene segnalata proprio in questi minuti la distribuzione dell'aggiornamento di marzo per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, in particolare la versione no brand che è in distribuzione in Italia. Nel momento in cui il nostro articolo va online non si registra ancora la presenza dell'apposito link al download, ma a quanto pare la situazione si sta sbloccando per chi è alla ricerca della disponibilità via OTA del pacchetto ...

Adesso l’aggiornamento Oreo anche sui Samsung Galaxy Note 8 brand 3 : il rilascio prosegue : Dopo i Samsung Galaxy Note 8 TIM, ricevono l'aggiornamento Oreo anche i brandizzati 3 Italia, con lo stesso firmware N950FXXU3CRC1 contenente la patch di sicurezza di marzo. Per i più esigenti (fate proprio bene ad informarvi ed a preservare lo stato di salute del vostro device), eccone i dettagli a seguire: Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia PDA: N950FXXU3CRC1 CSC: N950FCKH3CRBA CHANGELIST: 13094739 BUILD DATE: 02.03.2018 Android ...

Pesante bocciatura per il Samsung Galaxy S9 : processore ai livelli dell’S8 : Giunge in queste ore una vera e propria bocciatura per gli utenti che stanno valutando con grande attenzione la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9, soprattutto in riferimento alla variante in commercio in Europa con il chip Exynos 9810. Nonostante sulla carta i principali competitor dovrebbero essere spazzati via, a partire dal nuovo Huawei P20 presentato nella giornata di ieri a Parigi (come riportato nella giornata di ieri), i ...

Galaxy S9 togliere contapassi Samsung : Come aumentare la durata della batteria disattivando il contapassi di Samsung S-Health Se non siete dei camminatori togliete il contapassi vi aiuterà a far durare di più la batteria Galaxy S9.

Accelerazione Samsung Galaxy S6 Edge Plus : dettagli aggiornamento di marzo (XXS4CRC4) : Arriva anche il turno di Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che ha dato il via alle danze per quel che riguarda l'aggiornamento del proprio impianto software, ricevendo il pacchetto relativo alle patch di sicurezza di marzo, proprio come fatto di recente dai Galaxy S6 no brand francesi. Per l'occasione la build di nostro interesse corrisponde alla sigla 'G928FXXS4CRC4', diffusa sugli sbrandizzati olandesi, di cui i dettagli relativi: Samsung Galaxy ...

Galaxy X niente da fare - la scienza non lo permette ancora - ma Samsung non molla - : ... poiché il motivo di questo continuo slittamento di uscita da parte del Galaxy X , questo il nome che tutti avevano dato al device, , ci viene offerto proprio dalla scienza, non esiste infatti una ...

Lancio Samsung Galaxy Note 9 con batteria superiore? Contenti solo a metà : Primo fuggi fuggi di rumors che riguarda da vicino il Samsung Galaxy Note 9, con apertura per quanto riguarda la durata della batteria. Stando a quanto divulgato dal leaker Ice universe, il prossimo phablet top di gamma del brand asiatico dovrebbe integrare un'unità da 3850 mAh, non un primato assoluto, ma comunque un Notevole salto in avanti rispetto all'attuale componente del Note 8, che si ferma ad appena 3300 mAh. La capacità risulta ...

Doppio confronto Huawei P20 e P20 Plus con Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : prezzo e scheda tecnica : Si è chiuso da pochi minuti l'evento relativo alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Plus. Nonostante si sapesse già da giorni praticamente tutto su questi modelli, diventa molto interessante in queste ore analizzare da vicino al loro scheda tecnica ed il prezzo di listino, con un inevitabile confronto a distanza con altri top di gamma Android come i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Analizziamo dunque i rispettivi ...

Samsung Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo 2018 : Probabilmente non riceveranno Android 8.0, ma Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus sono più "vivi" di Galaxy Note 8: ecco le patch di marzo L'articolo Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge Plus si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Come cambiare sfondo : Avete sotto mano il cellulare Android Galaxy S9 e volete cambiare la foto di sfondo sulla homescreen Semplice basta seguire la nostra guida e sarete in grado di cambiare lo sfondo del telefono Galaxy S9.

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus secondo una nuova indiscrezione arriveranno in Europa : Mercati è la parola chiave di oggi: un'indiscrezione di sammobile.com svela su quali regioni i Samsung Galaxy A6 dovrebbero essere commercializzati L'articolo Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus secondo una nuova indiscrezione arriveranno in Europa proviene da TuttoAndroid.

Sempre attuale il Samsung Galaxy S6 - adesso anche con l’aggiornamento di marzo : Non vuole saperne di essere mandato in pensione il Samsung Galaxy S6, che fa suo anche l'aggiornamento di sicurezza di marzo, con relative patch associate. Per adesso il pacchetto, rispondente alla serie firmware G920FXXU6ERC1, ha iniziato la propria diffusione in Francia, a partire dagli esemplari no brand. Le dimensioni della build supera di pochissimo i 253MB, e non sembra includere altre caratteristiche al di fuori dell'intervento ...