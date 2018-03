Sampaoli fa mea culpa | “Spagna ci ha preso a schiaffi”

calcioweb.eu

: Argentina, Sampaoli fa mea culpa: 'Ma la Spagna...' VIDEO - calcio24mercato : Argentina, Sampaoli fa mea culpa: 'Ma la Spagna...' VIDEO -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Questo risultato fa molto male. La spiegazione del 6-1 subito non è tanto calcistica quanto psicologica. La responsabilità della sconfitta è mia, sta a me analizzare nei dettagli quanto accaduto. Nella ripresa ci hannoa schiaffi nel nostro momento migliore”. Non nasconde l’amarezza per la sconfitta che nel secondo tempo ha assunto i contorni del punteggio tennistico, il tecnico dell’Argentina Jorgedopo la batosta subita ieri sera in amichevole a Madrid contro la Spagna. “La distanza non è stata amplia come dice il risultato ma dobbiamo comunque far tesoro di quanto accaduto -prosegue il tecnico a fine partita-. La pesante sconfitta non pregiudica nulla ed ora arriva il momento di analizzare con tranquillità quanto è accaduto”. “Il primo tempo dell’Argentina è stato incredibile (2-1 lo score dopo i primi 45′ in ...