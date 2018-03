Salvini vs Di Maio | è sfida per i voti mancanti per la maggioranza

blogo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Secondo alcuni osservatori Matteopotrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito dialcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano il segretario a non rompere con l’alleanza di Centrodestra per fare un tuffo più o meno nel vuoto con i Cinque Stelle.E allora quali sono le ipotesi in campo in vista delle consultazioni per la formazione del nuovo governo che si terranno subito dopo Pasqua?Oggi Matteoin una intervista al Corriere della Sera dice che se i Cinque Stelle stanno pensando a un governo con il sostegno del PD, lui gli fa tanti auguri.E ribadisce che non vuole ...