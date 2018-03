Salvini vede Meloni | spero Pd non sia fuori da ufficio Presidenza

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

Salvini : se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

Salvini : 'Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci' : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - asse con Di Maio. Ma lei vede l'ex cav e rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Salvini : M5S sbaglia a non vedere Cav : 15.17 I 5 stelle "sbagliano" ad evitare un incontro con Berlusconi. Lo sottolinea il leader della Lega, Salvini, che aggiunge: "sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome", parlando dell'elezione dei presidenti delle Camere. "E' giusto parlare con chiunque sia stato votato dagli italiani", afferma. E si dice "fiducioso" che lo stallo sull'elezione dei presidenti delle Camere si risolva "entro sabato sera". Intanto Berlusconi insiste su ...

Parlamento : Berlusconi vede stato maggiore Fi prima di vertice con Salvini-Meloni : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – In attesa dell’arrivo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione e definire la strategia sulla partita delle presidenze delle Camere e le ricadute sulla formazione del nuovo governo. Al ‘prevertice’ ci sono i capigruppo Paolo Romani (sempre tra i ‘papabili’ per la presidenza ...

L'ultra destra americana : 'il nostro sogno per l'Italia? Vedere Salvini e Di Maio governare insieme' : ... ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader del Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell'economia sussidiata' che mandera' in fallimento le casse della Repubblica ...

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...