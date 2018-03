Salvini | spero presto potere espulsioni

Maroni : 'Impossibile un governo Lega-M5S'. E Salvini apre al Pd : 'Spero diano una mano' : Il leghista Roberto Maroni, non crede all'ipotesi di un governo targato Lega e M5S. Per quanto Salvini e Di Maio ci possano provare sarebbe una sfida contro-natura. Almeno questo è il pensiero dell'ex ...

Salvini : “La mia priorità non è tornare a votare - spero che il PD dia una mano al Paese” : Il leader leghista ribadisce di non voler tornare subito alle urne: "Gli italiani hanno scelto il programma e la coalizione di centrodestra".Continua a leggere

Russia : Salvini - spero in rielezione Putin : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “spero che i russi democraticamente rieleggano uno degli uomini politici più in gamba che ci sia in questo momento in circolazione, spero che tutti rispettino questo voto”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una manifestazione a Rosarno. L'articolo Russia: Salvini, spero in rielezione Putin sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini apre al Pd : «Spero disponibili a via di uscita per il Paese. Manovra con meno tasse». Ma i dem dicono no : «Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa...

Salvini : «Governo politico o nuovo voto - spero nel Pd». E sulle tasse sfida la Ue - Pif : «Pd - alleati con il M5S» : Il leader della Lega: «Presenteremo una manovra alternativa a quella di Bruxelles». La scadenza cruciale è il 10 aprile, quando il Parlamento approverà il nuovo def

Matteo Salvini sollecita il Pd : 'Spero siano disponibili...'. Ma i dem rispondono picche : "O c'è un governo politico o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega , Matteo Salvini , a Milano. "Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione ...

