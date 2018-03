Salvini smonta Di Maio ' Dove trovi 90 parlamentari per la maggioranza Accordi da fare

Salvini : Smontare la Bossi-Fini Rimpatrio per 20 mila : Matteo Salvini prosegue nel suo percorso per la campagna elettorale. Ospite a Kronos su Rai Due, il leader della Lega parla dell'emergenza immigrazione e così spiega la sua ricetta per bloccare il flusso di migranti. E questo piano, come spiega lo stesso Salvini, passa da una rivisitazione della legge Bossi-Fini: "Va smontata. Ci vuole un testo unico sull’immigrazione che va copiato dagli altri Paesi. Se vado al governo ...