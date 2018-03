Salvini | “Se nessuno fa un passo indietro c’è il 50% di probabilità che si torni al voto”

Salvini : “Settimana prossima incontro Di Maio - ma se dice ‘Forza Italia fuori’ lo saluto” : Salvini: “Settimana prossima incontro Di Maio, ma se dice ‘Forza Italia fuori’ lo saluto” Il leader della Lega si augura poi di avere un esecutivo al più presto: “Siamo a fine marzo, spero che entroun mese qualcuno possa giurare al Quirinale”. Continua a leggere

Strappo di Salvini : “Se Di Maio dice io o nessuno allora non se ne fa niente” : Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotedi di Di Maio premier a tutti i costi, come vorrebbero i grillini. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta. «Se Di Maio dice “o io premier o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicen...

Napoli - gli elettori M5S divisi sulle alleanze : “Se va con Salvini non lo voto più”. “Con chiunque purché governi” : elettori napoletani del M5S divisi sulle possibili alleanze che, probabilmente, Di Maio sarà costretto a stringere per provare a governare. Per i pentastellati, dunque, si è aperta la stagione del dialogo. Ma cosa pensano gli elettori dei M5S napoletani su eventuali ipotesi di alleanze? “Se Di Maio si allea con Salvini non lo voto più”, ha dichiarato lapidario uno degli intervistati. “Un’alleanza con Salvini farebbe ...

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Se a qualcuno danno fastidio gli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

Salvini avverte l'Ue : "Se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3%"

Elezioni - Salvini : “Senza governo si torna al voto? Sicuramente non facciamo pastrocchi” : “Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti della Lega a Milano, a chi gli domanda se si tornerà a votare laddove non si riuscisse a formare un governo. E della possibilità che il presidente del Veneto Luca Zaia possa essere premier alternativo a lui se non si riuscisse a formare il governo, “ho parlato con Luca ...

Mattarella - “serve senso responsabilità”/ Appello partiti : M5s - siamo pronti. Pd - “tocca a Salvini e Di Maio” : Mattarella, Appello ai partiti per un senso di rinnovata responsabilità: il discorso alle forze politiche, M5s "noi siamo pronti". Pd, "ora tocca a Di Maio e Salvini". Tutti gli scenari(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Mattarella : “Serve responsabilità” / Lotti dopo appello : “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima il Paese”. appello alle forze politiche. Lotti: “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?”. Le ultime notizie sul discorso(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria centrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

Salvini : "Senza maggioranza si va al voto - no fiducia a Gentiloni" : Salvini: "Senza maggioranza si va al voto, no fiducia a Gentiloni" "Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio"

Elezioni - Salvini : “Se sarò premier metterò dazi come Trump”. Calenda : “Idea fessa e irrealizzabile - li decide la Ue” : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...

Berlusconi : "Se vinciamo io premier e Salvini ministro dell'Interno"

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...