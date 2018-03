Salvini | rischio terrorismo altissimo | fermare gli sbarchi

Salvini : «Stop a tutti gli sbarchi - il rischio terrorismo è altissimo» : Il «rischio terrorismo è altissimo: dopo gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca, chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti ...

Governo - Salvini-Di Maio/ Consensi sù - rischio nuove elezioni : duello Lega-M5s - “partiamo dai punti fermi” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “ritorno al voto? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Senato - Brunetta : Salvini mette a rischio tenuta coalizione : Il capogruppo di Forza Italia: 'La decisione della Lega - non concordata con gli alleati di centrodestra- di votare strumentalmente la collega Bernini al Senato, contravvenendo così agli accordi ...

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Salvini apre ai grillini : nulla è impossibile. Lega a rischio scissione : Dopodiché se qualcuno mi aiuta a far ripartire il mondo del lavoro e la sicurezza io sono disponibile a ragionare con tutti'. Insomma, parliamone, poi si vedrà. Gli scenari che invece esclude più ...

Maroni : 'Governo Lega-M5S? A rischio Regioni'. Salvini : 'Nulla impossibile' : ... da una parte assicura "prima ho il dovere di confrontarmi con il centrodestra", dall'altra dice anche che dopo di che nulla è impossibile" e "se qualcuno mi aiuta a far ripartire il mondo del ...

Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini : "A rischio le giunte Regionali" : Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

Italia a rischio anni di piombo Guerra sui muri di Milano. FOTO La lezione del giudice Salvini. Video : Achab, anarchico insurrezionalista diciottenne di Milano, da giorni deambula di notte nella zona della movida selvaggia, tra corso Ticinese, la Darsena, via Scaldasole e i bar del chupito Segui su affarItaliani.it

Matteo Salvini contro Matteo Renzi : 'Passa le giornate a parlare di rischio fascismo - ci è o ci fa?' : Una sinistra allo sbaraglio continua ad agitare lo spauracchio del presunto ritorno del fascismo per colpire Matteo Salvini e la Lega. Così, il leader del Carroccio ribatte colpo su colpo. L'ultimo ...

Macerata : Fitto - rischio fascista fuori luogo ma Salvini abbassi toni : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Enfatizzare questo rischio fascista mi sembra assolutamente fuori luogo. A Macerata un folle ha compiuto un attentato al di là di ogni considerazione politica e questo va delimitato in questo ambito". Lo dice Raffaele Fitto, a Roma per partecipare ad una manifestazione a

Salvini : Islam rischio per la Costituzione. Calenda : «È lui che non la rispetta» : Il segretario della Lega in visita in Umbria commenta così la costruzione di una moschea a Umbertide. Forti le reazioni dei musulmani

Salvini : Islam rischio per la Costituzione : Il segretario della Lega in visita in Umbria commenta così la costruzione di una moschea a Umbertide. Forti le reazioni dei partiti di opposizione

Salvini 'Islam un rischio'. Di Maio a Mattarella 'Informazione equa'. Renzi al M5s 'Vogliono campagna nel fango' : ROMA - Mentre Matteo Salvini dopo il raid razzista di Macerata attacca l 'Islam , è scontro tra M5s e Pd, con Luigi Di Maio che si appella al presidente della Repubblica 'perché sia garantita una ...