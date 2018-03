Salvini : «Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

Salvini - non vado a incarico al buio : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Non vado a un incarico al buio...Io vado se c'è una possibilità di dare un governo in breve tempo agli italiani". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, su Radio 105. ...

Di Maio : 'sarò premier' - Salvini non ci sta : Il leader del Movimento Cinquestelle, osannato dai grillini, sarà premier. Ma, Matteo Salvini, durante la registrazione della trasmissione Porta a Porta, non ci sta e ripete: "Di Maio non può comportarsi così. Non è nessuno e non ha alcun diritto per autoproclamarsi ed imporre il diktat "o io premier, o niente". Poi continua, non si può andare al Governo con queste premesse, perché, così non può esserci discussione o confronto. La Lega Nord, ...

Di Maio e Salvini ora si scontrano. Ma non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Di Maio non molla la premiership : "Conta la volontà del popolo : il 32% ha votato me come premier - il 17% per Salvini" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta. Se qualche leader politico vuole ...

