Salvini | Di Maio? Da solo dove va

Salvini : 'M5S cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Governo - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Salvini sfida Di Maio : "Deve cercare 90 voti". La replica : "Lui al governo col Pd? Auguri" : Nuove frizioni tra il leader leghista e il candidato premier pentastellato Salvini-Di Maio, è rottura sulla premiership

Governo - scontro sulle vicepresidenze. Salvini : 'A Di Maio mancano 90 voti'. La replica : 'A lui ne bastano 50 del Pd? Auguri' : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

"Macché governo Salvini-Di Maio Ipotesi solo tecnica - non politica" 'Voto a ottobre? Una possibilità su 3' : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'Ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio attacca Salvini : “vuole fare il governo con Renzi” : Luigi Di Maio pensava davvero di avere trovato in Matteo Salvini un junior partner per il suo governo? Era anche

Di Maio : "Salvini con Pd e FI? Auguri" : 18.32 "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!". Così Di Maio, capo politico del M5S, replica in un tweet alle parole del segretario della Lega, Salvini, che gli aveva detto: "Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".

Di Maio replica a Salvini : 'Gli bastano 50 voti? Sono quelli del Pd' : "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!" Lo ha scritto su Twitter il candidato premier M5s Luigi Di Maio ...

Di Maio replica a Salvini : "Gli bastano 50 voti? Sono quelli del Pd" : "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!" Lo ha scritto su Twitter il candidato premier M5s Luigi Di Maio replicando al leader della Lega. Salvini aveva poco prima messo in dubbio la possibilità da parte del Movimento di recuperare in Parlamento i 90 voti necessari a far partire un loro esecutivo.

Governo - scontro sulle vicepresidenze. Salvini : 'A Di Maio mancano 90 voti'. La replica : 'A lui ne bastano 50 del Pd? Auguri' : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Di Maio : Salvini vuole governo con Renzi e Berlusconi? Auguri : Roma, 28 mar. , askanews, 'Salvini dice che gli bastano 50 voti. vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!' Lo ha scritto su Twitter il candidato premier ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Voglio vedere dove trova 90 voti' : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si ferma il braccio di ferro dopo scontro di ieri sulla scelta del premier. Dopo che dai grillini era arrivato il diktat: 'O Di Maio premier o niente governo', ...

Salvini a Di Maio : «Deve trovare 90 voti». La replica : «A lui ne bastano 50 del Pd?». Scontro su vicepresidenze : Dalle telefonate più frequenti di quelle alla mamma al gelo. Allo Scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo ...

Salvini : "A Di Maio mancano 90 voti". La replica : "Lui vuole quelli del Pd?" : La Lega e gli alleati di Centrodestra separati alle consultazioni al Quirinale. Con il M5s sempre in salita le trattattive per il governo