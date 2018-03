Salvini | a primo giro consultazioni Lega sola | ci sarò anche io

Salvini batte Di Maio sui social - doppio dei follower su Twitter e primo su Facebook : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tra i politici più attivi sui social media, facendo ampio ricorso a Facebook e Twitter per dettare la linea politica e commentare i fatti del giorno. Ma anche

Il vincitore del primo round istituzionale è Salvini. Cosa cambia nella partita del governo : Matteo Salvini esce da vincitore dalla prima importante partita post voto, quella dell'elezione dei presidenti delle Camere. La fumata bianca sul pentastellato Roberto Fico e la forzista Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al termine di una tormentata trattativa in cui il segretario leghista si è conquistato per la prima volta il ruolo di chi dà le carte in un dialogo con Luigi Di Maio che ...

Primo round a Di Maio e Salvini. Rebus premiership - già si guarda a Mattarella : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

Matteo Salvini ricevuto dall'ambasciatore Usa : è il primo invitato dopo il voto : Matteo Salvini è stato invitato dall'ambasciatore degli Stati Uniti in via Veneto 121 a Roma. Il leader della Lega è infatti stato contattato al telefono dal capo della diplomazia Usa in Italia, Lewis ...

[Il retroscena] Giulia Bongiorno premier. Stimata dai 5Stelle sarebbe il primo presidente donna della storia. Ecco il piano di Salvini : RiEccola. Dopo cinque anni fuori dalle aule parlamentari ma dentro quelle dei tribunali, Giulia Bongiorno è ritornata. Se nella legislatura 2008 - 2013 sedeva alla Camera e aveva seguito Gianfranco ...

Elezioni - generale Pappalardo : “Siamo il primo partito col 31%. Di Maio e Salvini? Indaghino sulle scie chimiche” : “Elezioni? Avevamo previsto tutto. Avevamo chiesto al popolo italiano di non andare a votare, perché il Rosatellum è incostituzionale, e la gente un po’ ci ha seguito. Il 31% degli italiani non ha votato, quindi siamo il primo partito in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal generale Antonio Pappalardo, membro del comitato dei saggi del Movimento Liberazione Italia. “Abbiamo ottenuto il ...

Primo colloquio Salvini-Di Maio : Presidenza Camere a Lega e M5s : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un Primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i due ...

Elezioni - Salvini : “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” : “Al primo Consiglio dei ministri, se ne avremo l’occasione, punteremo a cancellare le sette accise sulle benzina perché, pare, che la guerra con l’Etiopia sia finita”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Elezioni, Salvini: “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

'No al governo pastrocchio - all'Europa dico una sola cosa'. Salvini - primo discorso da premier : 'Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

Eugenio Scalfari/ "Tra Di Maio e Salvini scelgo il primo : intelligenza politica notevole" : Eugenio Scalfari, giornalista e politico italiano, ha commentato le elezioni politiche 2018 e tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini punta sul leader del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:54:00 GMT)

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...