Salvini a Di Maio | «Niente capricci»

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

Salvini-Di Maio - salta l'idillio su Berlusconi : I tempi che prevedono al Quirinale, a sentire chi ha una certa consuetudine col Colle più alto sono metafora delle difficoltà. Da lunghi sono diventati biblici, perché è come se questo negoziato sul governo fosse tornato al punto di partenza. Il metodo utilizzato per elezione dei presidenti delle Camere pare essere già franato. E con esso l'idillio, quantomeno quello pubblico, tra i due ambiziosi runner della ...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...