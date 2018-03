Salvini | «A Di Maio mancano 90 voti vediamo dove li trova» La replica | «Vuole governo

Pensioni : programmi uguali Salvini-Di Maio ma duello sul governo - le novità Video : Sulla carta rimangono i programmi uguali sulla riforma #Pensioni, uno dei tempi più caldi della campagna elettorale in cui Lega e Movimento 5 stelle, promettendo con insistenza l’abolizione della legge Fornero, hanno fatto la “parte del leone”. Non solo nei comizi, nei Video su Facebook e nelle dichiarazioni alla stampa e in tv ma anche nei programmi il movimento pentastellato e il Carroccio hanno messo nero su bianco il superamento dell’attuale ...

Quali sono le strategie di Di Maio e Salvini. E cosa farà Mattarella : Si gioca su più tavoli la trattativa per dare un governo al Paese e uno di questi tavoli è la tornata delle elezioni amministrative, cominciata a marzo e che si concluderà a fine aprile, l’altro sono le elezioni europee del 2019. Gli attori principali di queste trattative sono soprattutto i due nuovi leader usciti trionfanti dalle elezioni: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo un primo dialogo fruttuoso, che ha ...

Matteo Salvini : "Non mi ci vedo a fare il ministro di Luigi Di Maio" : "Non mi vedo a fare il ministro di un governo Di Maio". Lo ha affermato Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per il nuovo governo. "Il centrodestra ha preso più voti e ritengo che il candidato presidente del Consiglio debba essere del centrodestra. Se no qui si fa la figura del gambero... Siamo generosi ma non fino a questo punto", ha aggiunto il leader della Lega.

Lega-M5s - duello su voti governo - Salvini : 'M5S cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Salvini vs Di Maio : è sfida per i voti mancanti per la maggioranza : Secondo alcuni osservatori Matteo Salvini potrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito di Salvini alcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano ...

Salvini : Di Maio premier? Dove trova i 90 voti che gli mancano? Risposta : e tu li trovi dal Pd? : Duello a distanza fra i due contendenti la poltrona di Palazzo Chigi. Proprio dal Pd Delrio avverte: i nostri voti non sono a disposizione -

Salvini sfida Di Maio : “Governo subito o elezioni”. La replica : “Vuole esecutivo con Pd e Fi? Auguri” : «Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare» dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Il capo politico del M5s su twitter replica: «Salvin...

