Salute | scoperto legame tra emorragia gastrica e gruppo sanguigno

meteoweb.eu

: Scoperto il meccanismo che attacca la memoria e provoca l'Alzheimer [news aggiornata alle 18:55] - repubblica : Scoperto il meccanismo che attacca la memoria e provoca l'Alzheimer [news aggiornata alle 18:55] - repubblica : Scoperto il meccanismo che attacca la memoria e provoca l'Alzheimer [news aggiornata alle 09:52] - SkyTG24 : Alzheimer, scoperto il meccanismo che blocca la memoria -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Importante scoperta scientifica tutta made in Mantova. Infatti, sono stati appena pubblicati sull’importante rivista internazionale Journal of Thrombosis and Thrombolysis i risultati di uno studio condotto da alcuni professionisti dell’ASST di Mantova. Questo studio, che ha analizzato più di 300 pazienti sottoposti a gastroscopia in urgenza per sospetta, ha messo in luce per la prima volta una associazione tra ilO e il rischio di emorragie gastriche. È stato inoltre osservato un ulteriore aumento del rischio nel caso in cui il paziente assuma anche farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. “I risultati di questa ricerca – sottolinea Massimo Franchini, Direttore della struttura Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Poma e coordinatore del progetto – hanno una notevole importanza pratica dal momento che possono aiutare il clinico a individuare quei ...