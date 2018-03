ilgiornale

: #Sabatini lascia #Suning dopo nemmeno un anno. Stando così le cose l’#Inter torna indietro alla casella di partenza… - capuanogio : #Sabatini lascia #Suning dopo nemmeno un anno. Stando così le cose l’#Inter torna indietro alla casella di partenza… - capuanogio : #Sabatini, è già finita. Diverse vedute sul mercato e problemi di coesistenza con Ausilio alla base dell'addio del… - reportitaliano : Sabatini lascia Suning. Il progetto Inter cinese perde già un pezzo -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Una lettera che apre un grande puntorogativo sul futuro nel pallone die di riflesso su quello dell'. Il mal di pancia di Walter, già manifestato lo scorso febbraio con un lapidario "i cinesi cambiano spesso idea", è stato messo nero su bianco. A inizio marzo il dirigente avrebbe scritto al gruppo che fa capo a Zhang Jindong per chiedere la risoluzione del contratto. Dalla Cina non è ancora arrivata una risposta. Maparla già al passato: "Stiamo discutendo in un clima di totale comprensione reciproca. Aspetto gli eventi. Ma l'è l', sarebbe stato bello poter costruire una storia un pochino più consistente".Alla base di questo terremoto, due nodi irrisolti da quandoè sbarcato nella galassia, a prescindere dalle promesse fatte e poi rivedute e corrette più volte: l'impossibilità di fare mercato e ilridimensionato del ...