S P' s alza le stime su Pil Eurolandia per il biennio 2018-2019

Conagra : utile trimestrale batte le stime - alzata la view 2018 : Conagra Brands ha chiuso il trimestre al 25 febbraio con un utile di 362,8 milioni di dollari, contro I 179,7 di un anno fa. al netto delle componenti straordinarie, il risultato per azione si è ...

Fed alza tassi e stime Pil e inflazione. Powell : guerre commerciali il rischio maggiore su outlook : Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha alzato i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base , al nuovo range compreso tra l'1,5% e l'1,75%. E' stato il primo intervento di quest'anno, ...

La nuova Fed di Jerome Powell alza tassi e rivede al rialzo stime Pil e inflazione : La Federal Reserve di Jerome Powell ha alzato i tassi di interesse e ha rivisto al rialzo le stime sul Pil Usa. In quella che è stata la prima riunione del Fomc dell'era del nuovo presidente Jerome ...

Fitch alza stime Pil Italia 2018 : +1 - 5% : 17.19 Fitch rivede al rialzo le stime sul Pil dell'Italia e per il 2018 prevede una crescita dell'1,5% e per il 2019 dell' 1,2%. Nelle precedenti stime diffuse a dicembre l'agenzia di rating si attendeva per quest'anno una crescita dell' 1,3% e per il 2019 dell'1,0%. L'industria "è un buon esempio del rafforzamento della ripresa" spiega Fitch, e il rafforzamento del sistema bancario, grazie al calo delle sofferenze, "dovrebbe aiutare ...

Pil - Fitch rialza stime Italia a +1 - 5% in 2018 e +1 - 2% in 2019 : Roma, 15 mar. , askanews, L'agenzia di rating statunitense Fitch ha migliorato le sue stime sulla crescita economica dell'Italia con il Pil che viene stimato in aumento dell'1,5% per il 2018 e dell'1,...

Petrolio in rialzo. L'AIE alza le stime di domanda : Teleborsa, - Crescono le stime sulla domanda di Petrolio , innescando un'altra sessione positiva per il greggio: il Future sul Light Crude oggi guadagna lo 0,6% a 61,32 dollari al barile , mentre il ...