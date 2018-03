Russia | incendio centro commerciale | oggi primi funerali

Russia : inquirenti - allarme antincendio mall fuori servizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russia : incendio in Siberia - 41 bambini tra le vittime : Tra le vittime dell’incendio che ha provocato la morte di almeno 64 persone in un centro commerciale di Kemerovo, in Siberia, figurano anche 41 bambini: lo ha confermato una fonte dei servizi di emergenza citati dalla agenzia di stampa russa Ria Novosti. “L’elenco dei morti include i nomi di 41 bambini“, ha spiegato la fonte, secondo la quale il bilancio ufficiale di 64 vittime non è ancora definitivo. L'articolo Russia: ...

Russia - incendio in un centro commerciale : almeno 53 morti : almeno 53 persone hanno perso la vita in un incendio divampato in un complesso commerciale nella città siberiana di Kemerovo. Tra le vittime, secondo la stampa locale, ci sarebbero anche 41 bambini.L'incendio sarebbe scoppiato in un piano alto del complesso Winter Cherry, mentre decine di persone stavano assistendo alla proiezione di un film in una delle sale cinematografiche ospitate nell'edificio. Le autorità locali hanno precisato che il ...

KEMEROVO - INCENDIO CENTRO COMMERCIALE Russia/ Siberia - strage di bambini : il cordoglio di Papa Francesco : RUSSIA, INCENDIO in CENTRO COMMERCIALE Siberia. Ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Russia - incendio in Siberia : almeno 64 vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incendio divampato ieri nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya di Kemerovo, in Siberia: secondo il Comitato d’inchiesta russo i morti sono 64. Molte delle vittime sono bambini, mentre 10 sarebbero i dispersi. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità hanno avviato un’indagine. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per 14 ore. Il presidente Vladimir Putin ha ...

Russia - incendio centro commerciale Kemerovo/ Siberia - video ultime notizie : 64 morti - “la porte bloccate” : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Russia : sale a 53 morti il bilancio dell’incendio in Siberia - 11 dispersi : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia: le vittime sono 53, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. “Altri cinque corpi sono stati trovati vicino al cinema, il bilancio delle vittime arriva a 53“, ha spiegato un portavoce a Tass. Undici persone sono ancora disperse. Dodici persone sono state ricoverate in ospedale e altre 36 hanno ricevuto assistenza ...

Russia - incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

Russia - incendio in Siberia : 48 vittime - ancora 27 dispersi : Il bilancio dell’incendio scoppiato ieri in un centro commerciale nella città Siberiana di Kemerovo è di 48 vittime accertate e 40 feriti. Vi sarebbero ancora 27 dispersi, secondo quanto riferito da Tass. Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio divampato al quarto piano e poi estesosi nel resto dell’edificio. L'articolo Russia, incendio in Siberia: 48 vittime, ancora 27 dispersi sembra essere ...

Russia - incendio in centro commerciale Siberia/ Ultime notizie video - morti e feriti : dispersi molti bambini : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. Ultime notizie video: almeno 37 morti, 69 dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 23:57:00 GMT)