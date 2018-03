Roma | Vuota sotto l’asfalto | chiusa Via Pereira a Balduina

Erica Mou abbraccia un orso polare nel video di “Roma era vuota” : Esce oggi il singolo e video di “Roma ERA vuota”, nuovo estratto da “Bandiera sulla luna”, l’ultimo disco di inediti di Erica MOU, uscito a dicembre 2017 per l’etichetta milanese Godzillamarket, con distribuzione Artist First. “Com’è che c’era posto pure per le favole, Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida”.Così cantava Mia Martini ne La nevicata del ’56. E’ vero. A Roma quando nevica, anche oggi a più di 60 anni di distanza, c’è ancora ...