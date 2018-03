Roma | rom mangiano al ristorante | non pagano e pestano titolare

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Una cena pantagruelica: primo, secondo e dolci. Tutto (chiaramente) senza pagare. Non solo: dopo aver sollevato coltello e forchetta, due rom della Capitale hanno anche alzato le mani sulche aveva cercato di farle pagare. Pausa sigaretta per la fugaConto amarissimo per il proprietario delcinese XinYi in via Trionfale 9020 poco distante dalla fermata della stazione Monte Mario che oltre a prendere le botte non riuscirà nemmeno a riprendersi i soldi del pasto consumato dalle nomadi. Le due infatti sono fuggite alla fattura e anche alla polizia.Due volanti sono arrivate nel locale cinesi dopo la chiamata dei ristoratori. Gli agenti hanno trovato lain preda al panico dopo l'aggressione. La donna sulla cinquantina ha raccontato di aver visto che "erano persone particolari ma ho creduto di sbagliarmi e comunque noi dobbiamo servire tutti".E quindi via: piatti a ...