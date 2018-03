Roma | papà De Rossi rinnova per 2 anni

Morto Papa Ratzinger - divenne Pontefice nel 2005 - si dimise 5 anni fa - Romait - : Molti cattolici nel mondo lo hanno amato anche se molti, non proprio cattolici lo hanno contestato. Redazione

Roma – Papa: messa a San Pietro, in piazza benedice palme Papa Francesco è arrivato a piazza san Pietro per la messa della Domenica delle...

Antonio Albanese a Tv2000 presenta ContRomano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...

Roma - Festa del papà : l'invito di Ricky Tognazzi agli screening gratuiti per il cuore : Il «cuore di mamma» è importante, ma non trascuriamo anche quello di papà. Con il regista e attore Ricky Tognazzi testimonial, Artemisia Onlus in occasione della Festa del papà, invita tutti i padri, ...

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...

Un momento di piacevole relax dedicato da Castel Romano Designer Outlet a tutti i Papà che visiteranno il centro da sabato 17 a lunedì 19 marzo....

Si svolgerà domenica 18 marzo una speciale giornata-spettacolo dedicata alla Festa del Papà, location dell'evento l'Exe Roma di viale della Civiltà Romana in zona Eur,...

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

Papa : testi Via Crucis di studenti Roma : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professor Andrea Monda, ...

Roma - papa : testi Via Crucis scritti da studenti liceo della Capitale : I ragazzi saranno coordinati da Andrea Monda, professore di religione, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista

Papa Francesco : “Oggi si pensava che venisse la pioggia - ma chi capisce il tempo a Roma?” : Papa Francesco, dopo l’Udienza Generale tenutasi nell’Aula Paolo VI, è andato a salutare i fedeli: “Buongiorno a tutti voi. Oggi si pensava che venisse la pioggia ma chi capisce a Roma… il tempo di Roma e’ cosi‘”, ha scherzato il pontefice che ha ringraziato i presenti. “Grazie per la vostra pazienza e le vostre preghiere. So che pregate per me…“. L'articolo Papa Francesco: “Oggi ...

