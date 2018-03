Roma | Paolo Conti | ' Alisson è il miglior portiere del mondo'

Camere - Paolo Roma ni : «Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale» : Volto rabbuiato, passo deciso, l'annuncio di ritirare la candidatura già lo aveva fatto. «Berlusconi non ha ottenuto neanche il minimo sindacale al tavolo dei leader», si...

"A Silvio un pugno di mosche". La delusione del candidato sconfitto Paolo Romani : "Al tavolo dei leader Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale. È rimasto con un pugno di mosche in mano. Salvini ha vinto su tutta la linea. Non ho perso io, qui non si tratta del mio nome ma del progetto politico che rappresento e credevo anche Berlusconi perseguisse". È lo sfogo del senatore di Forza Italia Paolo Romani raccolto da Stampa e Messaggero nelle ore dell'elezione dei presidenti di Camera e ...