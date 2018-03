Roma | Pallotta sbotta | tutto su calciomercato e stadio

Roma - Pallotta : 'La sfida al Barça? Non è Davide contro Golia - non abbiamo nulla meno di loro' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Roma - Pallotta : "Non siamo un market. Stadio? Prima pietra entro l'anno" : La Roma come un supermercato , 'è frustrante sentirlo', , Pjanic e Salah che sono voluti andar via, il sogno di giocare al Colosseo, Alisson e Ünder 'blindati': in Italia non si vede da settembre, ma ...

Pallotta - Barca? Roma può giocarsela : ANSA, - Roma, 28 MAR - "Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto con Chelsea, Atletico Madrid, ...

Champions - Pallotta : 'Roma-Barcellona non è Davide contro Golia' : ROMA - ' Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto con Chelsea, Atletico Madrid, Shakhtar. E sono ...

Champions - Dzeko trascina la Roma/ "Sono rimasto per serate come questa". E Pallotta lo ringrazia due volte... : Roma qualificata ai quarti, Champions League: l’ultima volta pescò il Manchester United. La squadra di Eusebio Di Francesco batte lo Shakhtar ed entra nelle prime 8 d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:21:00 GMT)

C'eravamo tanto amati : le radio Romane rispondono a Pallotta : ... direttore di radio radio e conduttore dello storico programma 'radio radio Lo Sport' ha commentato su Fb con amarezza: ' [Pallotta, ndr]Vorrebbe annullare qualsiasi voce critica per far ascoltare un ...

Pallotta - attacco alle radio Romane e nuovo stadio : «Speriamo di averlo in tre anni» : Il presidente giallorosso attacca duramente le radio romane e parla del nuovo stadio della Roma: «Ricavi doppi o tripli con un nuovo impianto». L'articolo Pallotta, attacco alle radio romane e nuovo stadio: «Speriamo di averlo in tre anni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Zingaretti risponde a Pallotta : 'È arrogante : facesse il suo dovere' : TORINO - Pallotta-Zingaretti , è duello a distanza. Le parole del presidente della Roma riferite alle radio Romane , 'Due le ho fatte già fallire, adesso ne mancano altre 7', non sono giù al ...

PALLOTTA CONTRO LE RADIO RomaNE/ “Le mando in bancarotta" - poi torna a parlare del nuovo stadio della Roma : Roma, parla PALLOTTA: “Le RADIO RomaNE le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Pallotta : stadio della Roma in leggero ritardo. Spero di averlo in 3 anni : Roma – Pallotta: speriamo di avere il nuovo stadio in 3 anni Roma – Il presidente della Roma, James Pallotta, è tornato a parlare della... L'articolo Pallotta: stadio della Roma in leggero ritardo. Spero di averlo in 3 anni su Roma Daily News.

