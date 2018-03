Roma | dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi Arrestato siriano

Dalla Turchia : 'Roma - è fatta per Anderson Talisca' : ROMA - La Roma si muove per Anderson Talisca . Secondo il quotidiano turco Fanatik , il Benfica avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i giallorossi per il trasferimento del 24enne attaccante ...

Terrorismo - rafforzata sicurezza a Roma dopo la segnalazione dalla Tunisia : La segnalazione, che Tgcom24 era stato in grado di anticipare , ha portato a un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nella Capitale, già elevate per l'allarme Terrorismo internazionale. ...

Camera dei deputati : seconda fumata nera per elezione presidente. A vuoto anche il voto al Senato. Fi dalla terza voterà Romani - DIRETTA : fumata nera nell'Aula della Camera anche alla seconda votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum dei due terzi dei votanti, contando anche le schede bianche, richiesto dal ...

Camera dei deputati : prima fumata nera. A vuoto anche il voto al Senato. Fi dalla terza voterà Romani - DIRETTA : fumata nera nell'Aula della Camera dei deputati alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, ...

Palumbo : Buche a Roma - 17 mln spesi dalla Raggi per palliativi : Palumbo: La tanto ‘sbandierata’ Via della’Acquafredda ora è tornata come prima dell’intervento – Roma – Marco Palumbo, Presidente della commissione Trasparenza di Roma, ha rilasciato in una nota... L'articolo Palumbo: Buche a Roma, 17 mln spesi dalla Raggi per palliativi proviene da Roma Daily News.

Francesco Montanari - l’ex Libanese di Romanzo Criminale dalla parte dei buoni ne Il Cacciatore (video) : Da Criminale a PM antimafia: è questo il percorso seguito da Francesco Montanari nei suoi ruoli televisivi, che lo hanno portato dall'interpretare il Libanese in Romanzo Criminale al dare vita al magistrato Saverio Barone ne Il Cacciatore. Montanari, nella serie tv in onda su Rai2 dallo scorso martedì 13 marzo, interpreta infatti un personaggio "buono", totalmente opposto al capo della banda della Magliana a cui ha dato il volto tra il 2008 e ...

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

Roma : auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo : Roma – all’interno dell’automobile non c’era Nessuno Roma – Questa mattina un’auto è stata completamente sommersa dall’acqua. Il veicolo è stato investito dalla piena del... L'articolo Roma: auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo proviene da Roma Daily News.

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Diretta/ Roma-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Iago Falque fermato dalla barriera : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Roma - va dalla moglie che ha partorito : si butta dal terrazzo dell'ospedale e muore : aveva perso il lavoro : Un uomo di 44 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli, all'isola Tiberina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere, i...

Asia Argento - applausi al Parlamento Ue : “MeToo è la più grande rivoluzione dalla conquista del voto. Domani a Roma” : “Sono stata violentata nel 1997 e ci ho messo 21 anni per capire cosa mi fosse successo e per trovare il coraggio e la forza per parlarne in pubblico”. In seguito al modo in cui questa storia è stata trattata, “sono caduta in profonda depressione per diversi mesi e ho trovato la forza per uscirne e rialzarmi grazie a due splendidi gruppi italiani ‘Non una di meno’ e ‘Telefono rosa’ che sono stati dalla ...

Virginia Raggi e Andrea Severini/ Dalla crisi alla difesa a spada tratta : "Complottisti contro Roma" : Virginia Raggi e Andrea Severini uniti contro tutto e tutti. I due, Dalla crisi alla difesa a spada tratta: "Complottisti contro Roma", tutto passato tra loro?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:41:00 GMT)