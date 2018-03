Roma Capitale punta alla sostenibilità Collaborerà con ENEA | ISPRA | Difesa e GSE

Roma : dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato siriano : Roma – Arrestato 29enne siriano mentre cercava di raggiungere la Svizzera Roma – I Carabinieri della stazione Roma Salaria hanno Arrestato un uomo di origine... L'articolo Roma: dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato siriano proviene da Roma Daily News.

Formula E - GP Roma 2018 : quanti soldi guadagna la Capitale? Beneficio economico incredibile - si rifanno le strade : Il GP di Roma di Formula E sarà qualcosa di davvero eccezionale, un momento unico e imperdibile: la Città Eterna ospiterà una gara automobilistica per la prima volta nella sua storia millenaria, un evento eccezionale previsto nei pressi dell’EUR. I venti piloti in pista si daranno battaglia sul tracciato all’ombra del Colosseo, davanti a 30mila spettatori: motori green, nessun impatto sull’ambiente, l’elettricità che ...

Maratona Roma : i runners invadono la Capitale : Un percorso unico al mondo, come testimonia la conferma del patrocinio ricevuto dell'Unesco. La partenza sarà a onde. Dopo i disabili in wheelchair , ore 8.35, , scatterà la prima tranche di ...

Maratona di Roma - saranno 14000 i runners che correranno nella Capitale : Come abbiamo detto sarà una giornata di sport ma anche di solidarietà, grazie alle tantissime iniziative che caratterizzeranno sia il giorno della manifestazione, che le giornate precedenti, a ...

Roma - Salvini : “Rafforzamento della Capitale è centrale”. Raggi : “Finalmente - è condivisibile” : “Il rafforzamento di Roma è essenziale”. Mentre gli occhi sono tutti puntati sulle trattative in vista del governo, il leader della Lega Nord Matteo Salvini, in un’intervista a il Messaggero, parla del ruolo della Capitale e della possibilità di spostare alcuni ministeri al Sud. Dichiarazioni accolte subito con favore dalla sindaca M5s di Roma Virginia Raggi. “Finalmente più poteri a Roma Capitale. Ciò è ...

M5s - Raggi positiva su Salvini : “Si concentra sui poteri a Roma Capitale”. “Fico? Costruiamo Italia diversa” : “Mi sembra che si stia concentrando molto sui poteri che Roma deve avere. E’ un fatto positivo”. Così la sindaca della capitale, Virginia Raggi, commenta l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. E sull’elezione di Roberto Fico alla Camera aggiunge: “Stiamo costruendo un’Italia diversa, è un segno importante”. L'articolo M5s, Raggi positiva su Salvini: “Si concentra sui poteri a ...

Virginia Raggi plaude Matteo Salvini : "Bene le sue dichiarazioni su più poteri a Roma Capitale" : "Ho letto le dichiarazioni di Salvini che mi sembra che si concentrino molto sull'attribuire, finalmente, più poteri a Roma Capitale. E ciò è condivisibile". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che in un'intervista al Messaggero sottolinea come "in un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i ...

"Cambiare lo status della Capitale". Salvini vuole spostare i ministeri da Roma : 'La Lega sta lavorando a questa ricucitura , dell'Italia, fin dal momento in cui sono diventato segretario' . Matteo Salvini è al lavoro per formare il nuovo governo . E già studia il programma da ...

Roma - sorpresa in centro : Elton John festeggia nella Capitale i suoi 71 anni : Sedotto da cotoletta alla milanese e tagliatelle al ragù: giacca blu elettrico sulla t-shirt e occhiali da sole dalle lenti rosso fuoco, sir Elton John, in un inaspettato blitz nella Capitale, è stata ...

Roma - enorme voragine su Via Appia/ Emergenza buche - video : le reazioni 'Povera e maledetta Capitale' : Roma, Emergenza maxi voragine sull'Appia: video, crateri nelle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione.

William Turner : l’artista inglese che amò Roma in mostra nella capitale : Si apre oggi al Chiostro del Bramante la mostra dedicata a William Turner: dopo 50 anni la collezione della Tate Gallery di Londra torna nella capitale, con alcune opere dedicate proprio alla città di Roma.Continua a leggere

Roma : camorra e 'ndrangheta nella capitale - 19 arresti : Roma - Operazione in corso nella capitale e a Napoli, con 200 carabinieri circa impegnati in arresti e perquisizioni. Al lavoro anche unità con elicotteri e cinofile con lo scopo di smantellare due gruppi criminali, uno con connotazioni ‘ndranghetistiche e uno di stampo camorristico, che operavano prevalentemente a Roma e provincia. Le accuse nei confronti degli indagati sono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di ...

Al MISE presentati dieci progetti operativi per Roma Capitale : Teleborsa, - Competitività e innovazione; energia e mobilità sostenibile; turismo; riqualificazione urbana ed una serie di interventi settoriali per favorire produzione e lavoro. Sono questi i ...