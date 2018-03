Roma | Balduina e Portuense chiuse Si aprono ancora voragini

Roma dice addio a Frizzi : il ragazzo sempre allegro in Vespa nella sua Balduina : Lui si era sempre definito 'Un ragazzo di Roma Nord'. E Ieri mattina, appena la notizia della sua morte si è diffusa, quei quartieri che l'hanno visto crescere e diventare famoso, lo hanno pianto come ...

Roma. Palumbo : non vorremmo una ‘Ponte Milvio 2’ a Balduina : Roma – Palumbo: non vogliamo che cittadini vengano trattati come situazione Ponte Milvio Roma – Marco Palumbo è intervenuto a Roma. E’ accaduto durante la... L'articolo Roma. Palumbo: non vorremmo una ‘Ponte Milvio 2’ a Balduina su Roma Daily News.

Roma : crollo Balduina - alle 15 riunione per rientro inquilini : crollo Balduina: alle 15 riunione per valutare rientro dei condomini Roma – Si è svolta la riunione della commissione Trasparenza di Roma Capitale. E’ stata convocata dal presidente Marco... L'articolo Roma: crollo Balduina, alle 15 riunione per rientro inquilini su Roma Daily News.

Roma - Balduina - allerta piogge : 'Si rischiano nuove frane' : Il rischio è duplice e temibile quanto la frana crollata mercoledì scorso dentro al cantiere della Ecofim in via Andronico che ha risucchiato una decina di auto e gettato una parte del quartiere ...

Roma - crollo alla Balduina : via ai lavori - permessi comunali nel mirino : La gru per rimuovere le prime auto è entrata in funzione, ieri, poco dopo le 15. Ci vorranno verosimilmente cinque giorni piogge e temporali permettendo per completare la messa in sicurezza della ...

Roma - due indagati per voragine Balduina : 18.56 Ci sono due indagati per la voragine che si è aperta in via Livio Andronico, alla Balduina. La procura ha iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e l'omologo della società responsabile del cantiere. Ipotesi di reato: crollo colposo. Intanto sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi nella zona. Attesa una consulenza tecnica di due ingegneri e di un geologo per capire cosa abbia determinato lo ...

Roma - voragine alla Balduina : si indaga su paratie di contenimento e infiltrazioni d'acqua. Due indagati per crollo colposo : Sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi in via Livio Andronico, a Roma, zona Balduina, dove ieri pomeriggio si è aperta un'enorme voragine. Sul posto si sono recati in mattinata anche il ...

Roma - voragine in strada alla Balduina : 2 indagati per crollo colposo. Due palazzine inagibili - 20 famiglie fuori casa – FOTO : Ci sono due indagati per crollo colposo nel caso della voragine che si è aperta mercoledì in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina: i pm hanno iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento. L’inchiesta è stata affidata dal procuratore Giuseppe Pignatone al procuratore aggiunto Nunzia ...

Crollo alla Balduina a Roma - due indagati dalla Procura : Roma, 15 feb. , askanews, Crollo colposo. Per questa ipotesi di reato due persone sono state iscritte del registro degli indagati della Procura di Roma in relazione alla voragine che si è aperta in ...

Roma - le foto della voragine alla Balduina : Una profonda voragine si è aperta il 14 febbraio nel manto stradale di via Livio Andronico, in zona Balduina , a Roma. Fortunatamente non ci sono state nè vittime nè feriti, ma alcune auto ...

Roma : crollo Balduina - Codacons chiede risarcimento collettivo : Roma: il Codacons chiede risarcimento collettivo per voragine alla Balduina Roma – Il Codacons, in una nota, lancia l’iniziativa. Dopo la voragine di ieri che... L'articolo Roma: crollo Balduina, Codacons chiede risarcimento collettivo su Roma Daily News.

VORAGINE A Roma - STRADA INGHIOTTE AUTO/ Balduina - ultime notizie : residenti - “il Comune sapeva e ha ignorato” : ROMA, VORAGINE alla Balduina, la STRADA INGHIOTTE le AUTO: sei vetture finite sotto il livello del manto STRADAle, non ci sono feriti ma il rischio crollo è ancora alto. Ira dei residenti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Roma - voragine al quartiere Balduina : 6 auto inghiottite : Nessun ferito ieri al quartiere Balduina a Roma per la voragine che si è aperta in via Livio Andronico ma danni alla condotta e 6 auto inghiottite.

Roma - alla Balduina si apre una voragine nell'asfalto. Il Campidoglio nell'occhio del ciclone : Un boato assordante, la sensazione di una grossa scossa e subito davanti agli occhi dei passanti il cedimento di 50 metri di asfalto. E' accaduto in Via Libia Andronico, alla Balduina, quartiere ...