Roma | ad aprile inizia Mostra cinematografica di film cinesi del nuovo secolo

Maratona Roma da record : l'8 aprile più di 14000 iscritti : ... presidente dell'assemblea capitolina e Daniele Frongia, assessore allo Sport e Grandi Eventi, hanno sottolineato la 'grande opportunità che la Maratona rappresenta per la Capitale e quale ...

Roma : vigili attesi da duro lavoro durante il mese di aprile : Roma – aprile di fuoco per Polizia Locale di Roma Capitale e neo comandante Antonio Di Maggio Roma – Si preannuncia un aprile con tanto... L'articolo Roma: vigili attesi da duro lavoro durante il mese di aprile proviene da Roma Daily News.

Biglietti Barcellona-Roma (4 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Camp Nou sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma. Una sfida impossibile attende i giallorossi al cospetto dei fortissimi spagnolo guidati da Leo Messi. I blaugrana, dopo aver terminato il proprio girone di qualificazione davanti alla Juventus, hanno superato il Chelsea di Antonio Conte con l’asso argentino protagonista assoluto (3 reti). Messi ...

Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Sorteggio terribile per la Roma, che ai quarti di finale della Champions League affronterà il Barcellona. Peggio davvero non poteva andare ai giallorossi, che hanno preso una delle squadre più dure del lotto. Le due partite dovranno comunque giocarsi ma è inevitabile dare la Roma per sfavorita. Eppure i giallorossi hanno disputato fin qui un’ottima Champions League. Nel girone sono stati capaci di superare sia Chelsea che Atletico Madrid, ...

20 Aprile - Presentazione del Romanzo 10 Amanti in Cucina [Intanto il Video] #trailer : Oggi vi presentiamo l’ultimo lavoro di Eva Forte, 10 Amanti in Cucina, un libro intrigante, un giallo culinario, come ama autodefinirlo l’autrice. E’ qualcosa di nuovo, tra suspance, omicidi, amore e tanti viaggi, tra Francia, Italia e Austria e poi tante ricette che arrivano dai luoghi visitati. Il libro ha una struttura narrativa nuova e una storia che si lascia leggere, prende e assorbe fino all’ultima pagina. Facile ...

Serie A - Milan-Inter il 4 aprile. Il derby Lazio-Roma il 15 aprile alle 20.45 : Il derby Milan-Inter , in programma lo scorso 4 marzo e rinviato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, sarà recuperato mercoledì 4 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega ...

Dal 21 aprile torna la magia dei 'Viaggi nell'antica Roma' di Piero Angela e Paco Lanciano : Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il 'Foro di Augusto' sono previste tre repliche secondo il calendario pubblicato , durata 40 minuti, mentre per il 'Foro di Cesare' è ...

A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile : A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile Manca ancora un mese, ma a Roma si è già scatenata l’euforia per il prossimo appuntamento con la Formula E. I biglietti per assistere all’ePrix di sabato 14 aprile sono già esauriti. I 12mila tagliandi a disposizione sono stati “divorati” in pochi giorni dalla […] L'articolo A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile proviene da NewsGo.

Dal 6 all'8 aprile Roma diventa la Città della Pizza : Roma, 1 mar. , askanews, Un evento unico, che vedrà riuniti per tre giorni, in un'unica location, tutti i migliori Pizzaioli d'Italia. Così Roma diventerà La Città della Pizza da venerdì 6 a domenica ...

A Roma la seconda edizione della 'Startup Week' - dal 6 al 13 aprile : Roma, 26 feb. , askanews, Sta per arrivare la Rome Startup Week, una settimana dedicata al monde delle startup e dell'innovazione di scena a Roma dal 6 al 13 aprile prossimo. Le tre 'i' che guidano la ...

Roma - Brooke Logan di Beautiful alla maratona : 'È la mia passione - l'8 aprile ci sarò' : Brooke Logan , la prima donna di Beautiful, alla maratona di Roma . Lo comunicano gli organizzaroti: 'La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea maratona di Roma del prossimo 8 aprile. Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan di Beautiful, da pochi anni ha iniziato a correre, ...

Roma - Brooke Logan di Beautiful alla maratona : 'È la mia passione - l'8 aprile ci sarò' : Brooke Logan, la prima donna di Beautiful, alla maratona di Roma. Lo comunicano gli organizzaroti: 'La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea maratona di Roma del prossimo 8 aprile. Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan di Beautiful, da pochi anni ha iniziato a correre, ...

Gelato Festival 2018 al via ad aprile con tappe di Firenze e Roma. : ... iniziative a tema e laboratori didattici allestiti nei tre grandi food truck in uno dei luoghi più suggestivi e fotografati al mondo, con vista mozzafiato sulla città. Un biglietto da 10 euro , ...