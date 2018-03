Roma | abusi alla materna | i racconti choc dei genitori | ' Dicevano il maestro ci fa fare

Abusi sessuali in scuola materna - arrestato maestro 25enne; Roma - maxi-blitz dei vigili contro abusivi : Per l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, si tratta 'di una gara storica'. 27 marzo 2018 Redazione

Roma - abusi sessuali sulle bambine di un asilo : arrestato un maestro : abusi sessuali sulle bambine di un asilo di Roma. È questa l'accusa contestata ad un maestro 25enne di una scuola materna della Capitale. A far scattare l'allarme sono stati alcuni genitori, che si sono rivolti ai carabinieri perché allarmati da alcuni racconti a dir poco ambigui che le bambine, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, avevano fatto loro dopo il rientro da scuola. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione ...

