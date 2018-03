Roma | abusi alla materna | i racconti choc dei genitori | A mia figlia chiedeva di

ilgiornale

: Ancora una volta abusi in una scuola. Arrestato il maestro, stavolta di una materna a Roma. Atti di molestie sessua… - angelomangiante : Ancora una volta abusi in una scuola. Arrestato il maestro, stavolta di una materna a Roma. Atti di molestie sessua… - Agenzia_Ansa : Abusi su bimbe, arrestato maestro materno a #Roma - CalabriaTw : A Roma altra orribile vicenda di abusi su bambine in una scuola materna. Questa sia legislatura a tutela dei più de… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "A miadi mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore", inizia così uno deideidella bimbe della scuoladifinita investita dal ciclone deglisessuali di cui è accusato un insegnate d'inglese di 25 anni.Le lacrime delle mammeIl dolore è forte e le lacrime sul volte delle madri continuano a scorrere. "I bambini hanno capito che è successo qualcosa - prosegue una mamma - che non va, alcuni sono sotto, per altri, come spero per mia, tutto rimarrà come un gioco. Ora voglio solo che dal carcere quello schifoso non esca più". Insieme agli altrisono stati convocati dai carabinieri nel padiglione polivalente i quali hanno spiegato con le denunce contro il maestro fossero vere e che i casi erano stati ...