Riscuotevano assegni sociali dall' Inps senza alcun diritto | scoperti e denunciate 5

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Pescara -l'assegno sociale erogatoaverne. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno denunciato per questo motivo 5 persone, che indebitamente percepivano la prestazione sociale, in asdei requisiti previsti, per un importo superiore ai 200 mila euro complessivi. L'assegno sociale è corrispostoai cittadini italiani, comunitari (con iscrizione all'anagrafe comunale), extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo), rifugiati politici ed apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno) che abbiano compiuto 65 anni, siano residenti effettivamente ed abitualmente in Italia, abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, si trovino in condizioni economiche disagiate. Le attività di indagine ...