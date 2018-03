Riflettori accesi su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | fluidità e batteria con aggiornamento

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Due giorni fa i non più giovanissimiS7 e S7hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo sui dispositivi no brand con gran sorpresa dei possessori del device che dopo tanto ritardo accumulato per il precedente update mensile di febbraio, si aspettavano di dover attendere e non poco anche per l'ultimo adeguamento contro le vulnerabilità software. Così non è stato ed è giunta l'ora di iniziare a tirare le somme per comprendere se il passo in avanti sia valso la pena o meno.Come ci si aspettava e visto anche l'esiguo peso di 35 MB, è chiaro come l'ultimo update porti con se solo ed esclusivamente la patch di marzo e nessuna funzionalità. Giusto tuttavia interrogarsi se il firmware XXS2DRC3 distribuito via OTA, così come promesso nel changelog ufficiale, migliori effettivamente le prestazioni del telefono e magari sia utile anche per aumentare l'autonomia del ...