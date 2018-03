Ricerca | NASA | nuove missioni satellitari per studiare la criosfera

Ricerca : il ministro Alfano premia italiana della NASA : Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale ha premia to alla Farnesina una giovane Ricerca trice italiana , Eleonora Troja, che lavora alla NASA , negli Stati Uniti, in riferimento agli studi che ha realizzato sulle onde gravitazionali. Originaria di Palermo è stata premia ta nell’ambito della Riunione degli addetti scientifici 2018, che si tiene oggi e domani nella sede del Mae. premia to anche un giovane Ricerca tore campano, ...

“Trovato nel parcheggio della Nasa”. La scoperta che sconvolge tutti : era sotto lo storico edificio scientifico negli Stati Uniti. I Ricerca tori sono al settimo cielo : cosa è : È stata trovata in un parcheggio del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland. Si tratta di una delle rocce con impronte fossili di dinosauro (e non solo) più ricche e affascinanti mai scoperte. Sulla lastra di arenaria lunga 2,6 metri e risalente a 100 milioni di anni fa, nel cuore del Cretaceo, sono state rilevate circa 70 tracce di otto differenti specie animali, tra le quali dinosauri, pterosauri, piccoli mammiferi e ...

“Trovato nel parcheggio della Nasa”. La scoperta che sconvolge tutti : era nel parcheggio dello storico edificio negli Stati Uniti. I Ricerca tori sono al settimo cielo : cosa è : È stata trovata in un parcheggio del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland. Si tratta di una delle rocce con impronte fossili di dinosauro (e non solo) più ricche e affascinanti mai scoperte. Sulla lastra di arenaria lunga 2,6 metri e risalente a 100 milioni di anni fa, nel cuore del Cretaceo, sono state rilevate circa 70 tracce di otto differenti specie animali, tra le quali dinosauri, pterosauri, piccoli mammiferi e ...

Terapia genica - elettrobisturi e... La Ricerca medica è al top In Italia c'è anche una buonasanità : Dalla Terapia genica all'elettrobisturi in miniatura fino all'asportazione record di tumori cerebrali. La sanità Italiana fa parlare di sé non più con per scandali ma per storie di successo Segui su affarItaliani.it