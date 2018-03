Ricavi in crescita e outlook ottimista per GEL : Utili e Ricavi in lieve crescita per GEL nel 2017. La società attiva nel settore del trattamento delle acque ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 0,80 milioni di euro a fronte dei 0,75 milioni ...

Spotify prevede un rallentamento della crescita di Ricavi e utenti : Stando a un documento depositato presso l'autorità di borsa Usa, l'azienda svedese numero uno al mondo nei servizi di musica in streaming ha detto di aspettarsi per l'anno in corso ricavi e utenti in ...

Amplifon - nuovo piano strategico punta a solida crescita Ricavi e redditività : Teleborsa, - Obiettivi ambiziosi per Amplifon che ha pubblicato oggi il piano 2018-2020 , segnalando un aumento dei ricavi consolidati superiore alla crescita del mercato. La società segnala infatti ...

Fiorentina - approvato il bilancio 2017 : Ricavi in crescita e utile di 37 milioni : approvato il bilancio al 31 dicembre 2017: un esercizio che si è concluso in forte utile per il club viola. L'articolo Fiorentina, approvato il bilancio 2017: ricavi in crescita e utile di 37 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sit - in crescita Ricavi e Ebit. Dividendo 25 centesimi : ... tra l'altro, la crescente domanda cinese, il cui mercato è diventato il primo al mondo per le caldaie domestiche. Se il 2017 è stato l'anno della quotazione della nostra Società sul segmento AIM di ...

Terna : al 2022 Ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo(2) : (AdnKronos) – Con questi risultati verrà garantito un operating cash flow di circa 6,3 miliardi di euro nell’arco di piano, che contribuirà alla flessibilità necessaria per realizzare gli investimenti previsti sostenendo nel contempo un’attrattiva politica dei dividendi. La struttura finanziaria di Terna resterà solida e il rapporto debito netto/Rab rimarrà al di sotto del 60% nel quinquennio.Quanto all’outlook 2018, gli ...

Terna : al 2022 Ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ricavi e redditività in crescita per Terna nel nuovo piano strategico 2018-2022. I ricavi di gruppo saliranno, infatti, a circa 2,55 miliardi di euro e ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori. Previsto in miglioramento anche l’utile netto, con una crescita media annua di circa il 3% e un utile per azione (eps) di circa 38 ...

Datalogic stima crescita Ricavi e profittabilità nel 2018 : Teleborsa, - Datalogic chiude il 2017 con ricavi consolidati a 606 milioni di euro in crescita del 5,1% rispetto a 576,5 milioni di euro del 2016 nonostante un cambio euro dollaro sfavorevole , +6% al ...

Cairo - per La7 ascolti in crescita del 20% e Ricavi attesi in crescendo : Teleborsa, - Per La7 si attende un trimestre in forte crescita in termini di pubblicità . Lo ha detto l'editore Urbano Cairo , titolare della Cairo Communication e tramite questa dell'emittente ...

Aeroporto di Bologna - Ricavi ed utili in crescita nel 2017 : L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati pari a 99,1 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto al 2016. L' Ebitda consolidato pari a 34,2 milioni di euro, ...