Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con una parentesi tutta dedicata a Tina e ai suoi corteggiatori. Il primo a prendere la parola è Amedeo che indossa una maglietta con sopra stampata una foto che la ritrae. La bionda opinionista con il suo caratteristico savoir-faire suscita l’ilarità del pubblico. Subito dopo è il turno di Matteo che le dedica un ballo. Maria lancia una clip che ha per protagonista Gemma. La donna annuncia ai ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un breve Riassunto della storia tra Ida e Riccardo e i due protagonisti seduti al centro dello studio. Tra i due le cose non sembrano cambiate e il loro rapporto continua tra litigate e riappacificazioni. Maria comunica a Riccardo che una persona vorrebbe conoscerlo meglio e lui non si tira indietro suscitando la reazione del pubblico e di Sossio! Entra in studio Beatrice da Verona ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con dei golosissimi doni di Domenico a Tina… specialità pugliesi per lei! Tra prodotti tipici e preparazioni, inizia una lezione esilarante di cucina tipica pugliese. Pietro prende parola, si sente chiamato in causa in quanto conterraneo di Domenico come titolare di un caseificio e si offre per portare un assaggio dei suoi prodotti. Si parte con un breve Riassunto di quello che ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Nicolò Ferrari rientra in studio con delle domande per Nilufar: il corteggiatore vuole sapere se abbia ancora un senso la sua presenza dopo i continui tentativi della tronista di andare a recuperare Lorenzo. Nilufar gli confessa di averlo pensato molto, avrebbe voluto vederlo in settimana ma ha preferito mantenere la propria posizione ed essere coerente con i suoi sentimenti. Maria ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si parte da Tina e dai suoi corteggiatori che continuano ad arrivare numerosi. Nel frattempo, però, uno di loro “l’ha tradita” e ha deciso di frequentare la nota rivale Gemma! Tina non si scompone, precisa di averlo già praticamente eliminato a suo tempo quando il poco accorto ammiratore si era fin troppo sbilanciato con i complimenti alla veterana del programma, la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/03 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Tomas e Donatella seduti al centro dello studio. Tra i due procede bene ma la ragazza, nonostante l’interessamento e nonostante ci sia stato qualcosa tra i due, sembra essere ancora un po’ frenata. Nuova sfilata per il parterre femminile, il tema di oggi è “La sensualità” e la prima a sfilare è Ida con un lungo vestito di pizzo nero! Si prosegue con Gemma, vestita con un ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne Trono Over riprende dalla segnalazione fatta da una ex protagonista del programma su Anna e Giorgio, che anche secondo Gianni starebbero insieme. Interviene Gemma che, evidentemente, ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Si cambia discorso e si siedono al centro Ida e Riccardo, ancora alla ricerca di un chiarimento. I due si sono sentiti nuovamente ma il loro rapporto va avanti purtroppo a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: la tronista critica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/03 : La puntata di oggi riprende dal momento in cui Tina lancia l’acqua in testa a Gemma! Maria chiede per favore alla bionda torinese di non reagire e lei se la prende con Giorgio, colpevole di fare una battuta di troppo… Parte il momento ballo e la parrucchiera ne approfitta per asciugare i capelli a Gemma, seguita da un gesto gentile di Giorgio. Subito dopo il ballo, Gianni chiede a Giorgio il motivo di questo suo gesto gentile e lo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/02 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un video di Domenico a lezione di bachata con niente di meno che Natalia Titova! Si torna in studio ed è il momento per lui di ballare con Tina! Riuscirà a conquistarla? Si continua con l’affaire Gemma-Giorgio e il breve Riassunto di quello che era successo nell’ultima puntata dopo le parole di Giorgio e Marco. Dopo la puntata, la bionda torinese si è sfogata con la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte subito con l’esterna di Luigi e Sara: davanti al camino la tronista ascolta la voce narrante del ragazzo che ha tante cose da raccontarle della sua infanzia: la venuta al mondo di un fratellino speciale, lui “bullizzato” regolarmente dai compagni di scuola, la sofferenza che alla fine, come spesso accade, lo ha fortificato e reso uomo. Sara ne era all’oscuro e appare colpita ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 26/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso dei tronisti, appaiono sul ledwall le immagini di una coppia appena uscita da Uomini e Donne: si tratta di Paolo e Angela, che fanno il loro ingresso in studio accompagnati dagli applausi del pubblico. La corteggiatrice racconta che le cose procedono a gonfie vele e che mai si sarebbero immaginati di trovarsi così bene insieme! Scendono i corteggiatori usciti in ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con un breve Riassunto dell’ultima puntata della vicenda Gemma – Giorgio. Dopo le parole crude di Giorgio, Gemma scoppia in un pianto disperato e preferisce uscire dallo studio, seguita da Marco, molto toccato e dispiaciuto per la reazione della bionda torinese. Si torna alla conoscenza tra Anna e Valter. I due si sono visti a Cattolica, sono andati a pranzo insieme e si sono trovati molto ...