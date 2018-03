Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 28/03 : La puntata di oggi di Amici si apre con Bryan che sabato scorso ha conquistato la maglia verde che gli assicura l’accesso al Serale. Subito dopo la diretta lo attende una gradita sorpresa: in linea dalla Colombia la mamma del ballerino si complimenta per il percorso, dedicandogli parole affettuose e spronandolo a dare sempre il massimo per realizzare il suo sogno. In sala relax a Nicole vengono mostrati i tweet del pubblico. Tra chi la elogia e ...

Apple - novità e video Riassunto del suo evento Education : Come si evince dal nome, la presentazione è stata incentrata sull'istruzione per parlare del ruolo dell'iPad in classe e per mostrare al mondo alcuni nuovi strumenti software molto interessanti per l'...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con una parentesi tutta dedicata a Tina e ai suoi corteggiatori. Il primo a prendere la parola è Amedeo che indossa una maglietta con sopra stampata una foto che la ritrae. La bionda opinionista con il suo caratteristico savoir-faire suscita l’ilarità del pubblico. Subito dopo è il turno di Matteo che le dedica un ballo. Maria lancia una clip che ha per protagonista Gemma. La donna annuncia ai ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 27/03 : La puntata di oggi di Amici si apre con Orion che legge la sua lettera a Matteo, Bryan, Einar e Alessandro. “La danza è la mia vita” ecco qual è lo spirito che lo motiva nella sua più grande passione. Emma subito dopo aver ottenuto la maglia Verde, a fine puntata, riceve una fantastica sorpresa. Al telefono ci sono i suoi genitori che si congratulano per tutto il percorso. Luca Tommassini incontra Daniele per conoscere la sua idea sul Serale. ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 26/03 : La puntata di oggi di Amici si apre con i momenti salienti della puntata di sabato e l’assegnazione di tre nuove maglie verdi da parte della commissione. Bryan, Emma e Sephora sono i tre alunni che hanno conquistato l’accesso al Serale. Purtroppo altri alunni, come Biondo, Matteo e Daniele non hanno ancora convinto la commissione. Subito dopo la diretta i tre ragazzi che hanno conquistato la maglia verde si lasciano andare all’euforia, ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 22/03 : La puntata di oggi del daytime di Amici 17 inizia in compagnia dei supporter Paolo e Marcello e la lezione one to one di Annalisa con Einar, che le esprime la sua felicità per aver ottenuto l’accesso al Serale. Tornato in sala relax, Einar parla con Biondo dei consigli datogli dalla tutor, in particolare del suggerimento di non farsi sopraffare dalle emozioni. Vittorio da un po’ di tempo sta provando un pezzo di latino della Titova e per questo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un breve Riassunto della storia tra Ida e Riccardo e i due protagonisti seduti al centro dello studio. Tra i due le cose non sembrano cambiate e il loro rapporto continua tra litigate e riappacificazioni. Maria comunica a Riccardo che una persona vorrebbe conoscerlo meglio e lui non si tira indietro suscitando la reazione del pubblico e di Sossio! Entra in studio Beatrice da Verona ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 21/03 : daytime – Real Time La puntata del daytime di oggi di Amici 17 inizia con l’incontro tra la tutor Annalisa e la cantante maltese Emma. Grazie agli utenti Vodafone, Valentina ha ottenuto un’ora di canto con il professor Rudy Zerbi. La ballerina si mette alla prova con con un difficilissimo brano di Rihanna e il risultato è una lezione divertentissima! È il momento per Grace di leggere la sua lettera-diario ai suoi compagni ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con dei golosissimi doni di Domenico a Tina… specialità pugliesi per lei! Tra prodotti tipici e preparazioni, inizia una lezione esilarante di cucina tipica pugliese. Pietro prende parola, si sente chiamato in causa in quanto conterraneo di Domenico come titolare di un caseificio e si offre per portare un assaggio dei suoi prodotti. Si parte con un breve Riassunto di quello che ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 20/03 : La puntata di oggi del daytime di Amici 17 inizia con i supporter Paolo e Marcello e la lezione di canto di Einar con il maestro Pino Perris. La sua prima lezione con la maglia verde del Serale! I maestri di ballo Garrison e Bill Goodson incontrano Lauren, anche lei finalmente con la tanto desiderata maglia verde addosso! Alla ballerina viene chiesto di fare i nomi degli altri ballerini che vorrebbe con lei al Serale. La scorsa settimana la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Nicolò Ferrari rientra in studio con delle domande per Nilufar: il corteggiatore vuole sapere se abbia ancora un senso la sua presenza dopo i continui tentativi della tronista di andare a recuperare Lorenzo. Nilufar gli confessa di averlo pensato molto, avrebbe voluto vederlo in settimana ma ha preferito mantenere la propria posizione ed essere coerente con i suoi sentimenti. Maria ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si parte da Tina e dai suoi corteggiatori che continuano ad arrivare numerosi. Nel frattempo, però, uno di loro “l’ha tradita” e ha deciso di frequentare la nota rivale Gemma! Tina non si scompone, precisa di averlo già praticamente eliminato a suo tempo quando il poco accorto ammiratore si era fin troppo sbilanciato con i complimenti alla veterana del programma, la ...