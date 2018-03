Remington | storica azienda di armi USA | dichiara la bancarotta

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La #Outdoor Company,americana produttrice di #, ha chiesto l’accesso al Chapter 11, l’articolo della legge fallimentare USA che consente alle imprese in difficolta' direattraverso una procedura di amministrazione controllata. Laè stata travolta dai debiti, che si aggirano intorno al miliardo di dollari. La cifra è indicata sul documento legale che la societa' ha depositato negli scorsi giorni presso il Tribunale fallimentare del Delaware. I creditori hanno accettato di ridurre il debito ottenendo in cambio quote dell’, che dopo la ristrutturazione ha intenzione di prore l’attivita'. Nel 2017 un calo del fatturato del 30% Le motivazioni del dissesto finanziario dellasono dovute principalmente al calo delle vendite delleda fuoco avvenuto negli ultimi anni in USA. Nel 2017 laha avuto ...